GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena DRESSdio to 0.01815667 USD. Śledź aktualizacje cen DRESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DRESS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena DRESSdio to 0.01815667 USD. Śledź aktualizacje cen DRESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DRESS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DRESS

Informacje o cenie DRESS

Czym jest DRESS

Biała księga DRESS

Oficjalna strona internetowa DRESS

Tokenomika DRESS

Prognoza cen DRESS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo DRESSdio

Cena DRESSdio (DRESS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DRESS do USD:

$0.01815667
$0.01815667$0.01815667
-46.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DRESSdio (DRESS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:04 (UTC+8)

Informacje o cenie DRESSdio (DRESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01750542
$ 0.01750542$ 0.01750542
Minimum 24h
$ 0.033997
$ 0.033997$ 0.033997
Maksimum 24h

$ 0.01750542
$ 0.01750542$ 0.01750542

$ 0.033997
$ 0.033997$ 0.033997

$ 0.152477
$ 0.152477$ 0.152477

$ 0.01750542
$ 0.01750542$ 0.01750542

+0.66%

-46.52%

-64.44%

-64.44%

Aktualna cena DRESSdio (DRESS) wynosi $0.01815667. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRESS wahał się między $ 0.01750542 a $ 0.033997, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRESS w historii to $ 0.152477, a najniższy to $ 0.01750542.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRESS zmieniły się o +0.66% w ciągu ostatniej godziny, o -46.52% w ciągu 24 godzin i o -64.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DRESSdio (DRESS)

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

$ 36.29M
$ 36.29M$ 36.29M

352.68M
352.68M 352.68M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DRESSdio wynosi $ 6.40M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRESS w obiegu wynosi 352.68M, przy całkowitej podaży 2000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.29M.

Historia ceny DRESSdio (DRESS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DRESSdio do USD wyniosła $ -0.01579871265758235.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DRESSdio do USD wyniosła $ -0.0152196452.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DRESSdio do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DRESSdio do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.01579871265758235-46.52%
30 Dni$ -0.0152196452-83.82%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny DRESSdio (w USD)

Jaka będzie wartość DRESSdio (DRESS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DRESSdio (DRESS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DRESSdio.

Sprawdź teraz prognozę ceny DRESSdio!

DRESS na lokalne waluty

Tokenomika DRESSdio (DRESS)

Zrozumienie tokenomiki DRESSdio (DRESS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DRESSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DRESSdio (DRESS)

Jaka jest dziś wartość DRESSdio (DRESS)?
Aktualna cena DRESS w USD wynosi 0.01815667USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DRESS do USD?
Aktualna cena DRESS w USD wynosi $ 0.01815667. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DRESSdio?
Kapitalizacja rynkowa dla DRESS wynosi $ 6.40M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DRESS w obiegu?
W obiegu DRESS znajduje się 352.68M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DRESS?
DRESS osiąga ATH w wysokości 0.152477 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DRESS?
DRESS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01750542 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DRESS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DRESS wynosi -- USD.
Czy w tym roku DRESS pójdzie wyżej?
DRESS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DRESS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:22:04 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DRESSdio (DRESS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,745.10
$103,745.10$103,745.10

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,443.63
$3,443.63$3,443.63

+1.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.70
$162.70$162.70

+1.35%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,745.10
$103,745.10$103,745.10

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,443.63
$3,443.63$3,443.63

+1.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.70
$162.70$162.70

+1.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3717
$2.3717$2.3717

+4.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1372
$1.1372$1.1372

+4.79%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03590
$0.03590$0.03590

+43.60%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00412
$0.00412$0.00412

-45.06%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010802
$0.000010802$0.000010802

+472.13%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2129
$0.2129$0.2129

+325.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000590
$0.0000000590$0.0000000590

+290.72%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5105
$1.5105$1.5105

+86.20%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01807
$0.01807$0.01807

+44.56%