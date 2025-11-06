Informacje o cenie DRESSdio (DRESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01750542 $ 0.01750542 $ 0.01750542 Minimum 24h $ 0.033997 $ 0.033997 $ 0.033997 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01750542$ 0.01750542 $ 0.01750542 Maksimum 24h $ 0.033997$ 0.033997 $ 0.033997 Historyczne maksimum $ 0.152477$ 0.152477 $ 0.152477 Najniższa cena $ 0.01750542$ 0.01750542 $ 0.01750542 Zmiana ceny (1H) +0.66% Zmiana ceny (1D) -46.52% Zmiana ceny (7D) -64.44% Zmiana ceny (7D) -64.44%

Aktualna cena DRESSdio (DRESS) wynosi $0.01815667. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRESS wahał się między $ 0.01750542 a $ 0.033997, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRESS w historii to $ 0.152477, a najniższy to $ 0.01750542.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRESS zmieniły się o +0.66% w ciągu ostatniej godziny, o -46.52% w ciągu 24 godzin i o -64.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DRESSdio (DRESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 36.29M$ 36.29M $ 36.29M Podaż w obiegu 352.68M 352.68M 352.68M Całkowita podaż 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DRESSdio wynosi $ 6.40M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRESS w obiegu wynosi 352.68M, przy całkowitej podaży 2000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.29M.