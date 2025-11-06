Informacje o cenie dreamcoin (DREAM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.05% Zmiana ceny (1D) +7.92% Zmiana ceny (7D) -13.51% Zmiana ceny (7D) -13.51%

Aktualna cena dreamcoin (DREAM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DREAM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DREAM w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DREAM zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +7.92% w ciągu 24 godzin i o -13.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o dreamcoin (DREAM)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.71K$ 13.71K $ 13.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.71K$ 13.71K $ 13.71K Podaż w obiegu 998.73M 998.73M 998.73M Całkowita podaż 998,729,604.365583 998,729,604.365583 998,729,604.365583

Obecna kapitalizacja rynkowa dreamcoin wynosi $ 13.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DREAM w obiegu wynosi 998.73M, przy całkowitej podaży 998729604.365583. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.71K.