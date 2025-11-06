Informacje o cenie Drawnblade (BLADE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.51% Zmiana ceny (1D) -9.90% Zmiana ceny (7D) -39.81% Zmiana ceny (7D) -39.81%

Aktualna cena Drawnblade (BLADE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLADE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLADE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLADE zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o -9.90% w ciągu 24 godzin i o -39.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Drawnblade (BLADE)

Kapitalizacja rynkowa $ 33.18K$ 33.18K $ 33.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 33.18K$ 33.18K $ 33.18K Podaż w obiegu 999.97M 999.97M 999.97M Całkowita podaż 999,973,317.231857 999,973,317.231857 999,973,317.231857

Obecna kapitalizacja rynkowa Drawnblade wynosi $ 33.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLADE w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999973317.231857. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.18K.