Informacje o cenie Drawcast (DRAW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000017 $ 0.0000017 $ 0.0000017 Minimum 24h $ 0.00000183 $ 0.00000183 $ 0.00000183 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000017$ 0.0000017 $ 0.0000017 Maksimum 24h $ 0.00000183$ 0.00000183 $ 0.00000183 Historyczne maksimum $ 0.00000311$ 0.00000311 $ 0.00000311 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.25% Zmiana ceny (1D) +1.75% Zmiana ceny (7D) -16.50% Zmiana ceny (7D) -16.50%

Aktualna cena Drawcast (DRAW) wynosi $0.00000177. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRAW wahał się między $ 0.0000017 a $ 0.00000183, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRAW w historii to $ 0.00000311, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRAW zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +1.75% w ciągu 24 godzin i o -16.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Drawcast (DRAW)

Kapitalizacja rynkowa $ 177.32K$ 177.32K $ 177.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 177.32K$ 177.32K $ 177.32K Podaż w obiegu 100.00B 100.00B 100.00B Całkowita podaż 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Drawcast wynosi $ 177.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRAW w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 177.32K.