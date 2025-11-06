GiełdaDEX+
Aktualna cena Drawcast to 0.00000177 USD. Śledź aktualizacje cen DRAW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DRAW łatwo w MEXC już teraz.

Cena Drawcast (DRAW)

Aktualna cena 1 DRAW do USD:

Drawcast (DRAW) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Drawcast (DRAW) (USD)

Aktualna cena Drawcast (DRAW) wynosi $0.00000177. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRAW wahał się między $ 0.0000017 a $ 0.00000183, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRAW w historii to $ 0.00000311, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRAW zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +1.75% w ciągu 24 godzin i o -16.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Drawcast (DRAW)

Obecna kapitalizacja rynkowa Drawcast wynosi $ 177.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRAW w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 177.32K.

Historia ceny Drawcast (DRAW) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Drawcast do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Drawcast do USD wyniosła $ +0.0000003561.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Drawcast do USD wyniosła $ -0.0000006643.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Drawcast do USD wyniosła $ 0.

Co to jest Drawcast (DRAW)

Drawcast is a fun and competitive social drawing game built on Farcaster and the Base app. With over 6,000 players already onboard, it has quickly risen to become one of the top-ranked apps in the Farcaster ecosystem. Players can challenge friends, share their creativity, and even earn rewards, making Drawcast not just a game but a growing community where art, fun, and onchain culture come together.

Prognoza ceny Drawcast (w USD)

Jaka będzie wartość Drawcast (DRAW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Drawcast (DRAW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Drawcast.

Sprawdź teraz prognozę ceny Drawcast!

DRAW na lokalne waluty

Tokenomika Drawcast (DRAW)

Zrozumienie tokenomiki Drawcast (DRAW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DRAWjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Drawcast (DRAW)

Jaka jest dziś wartość Drawcast (DRAW)?
Aktualna cena DRAW w USD wynosi 0.00000177USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DRAW do USD?
Aktualna cena DRAW w USD wynosi $ 0.00000177. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Drawcast?
Kapitalizacja rynkowa dla DRAW wynosi $ 177.32K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DRAW w obiegu?
W obiegu DRAW znajduje się 100.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DRAW?
DRAW osiąga ATH w wysokości 0.00000311 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DRAW?
DRAW zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DRAW?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DRAW wynosi -- USD.
Czy w tym roku DRAW pójdzie wyżej?
DRAW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DRAW, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

