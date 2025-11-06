Informacje o cenie Dollar Cost Average (DCA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00301457$ 0.00301457 $ 0.00301457 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.83% Zmiana ceny (1D) +18.04% Zmiana ceny (7D) -15.83% Zmiana ceny (7D) -15.83%

Aktualna cena Dollar Cost Average (DCA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DCA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DCA w historii to $ 0.00301457, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DCA zmieniły się o +0.83% w ciągu ostatniej godziny, o +18.04% w ciągu 24 godzin i o -15.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dollar Cost Average (DCA)

Kapitalizacja rynkowa $ 676.14K$ 676.14K $ 676.14K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 676.14K$ 676.14K $ 676.14K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,990,928.270062 999,990,928.270062 999,990,928.270062

Obecna kapitalizacja rynkowa Dollar Cost Average wynosi $ 676.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DCA w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999990928.270062. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 676.14K.