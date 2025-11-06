GiełdaDEX+
Aktualna cena Dollar Cost Average to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DCA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DCA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DCA

Informacje o cenie DCA

Czym jest DCA

Oficjalna strona internetowa DCA

Tokenomika DCA

Prognoza cen DCA

Logo Dollar Cost Average

Cena Dollar Cost Average (DCA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DCA do USD:

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Dollar Cost Average (DCA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Dollar Cost Average (DCA) (USD)

Aktualna cena Dollar Cost Average (DCA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DCA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DCA w historii to $ 0.00301457, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DCA zmieniły się o +0.83% w ciągu ostatniej godziny, o +18.04% w ciągu 24 godzin i o -15.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dollar Cost Average (DCA)

Obecna kapitalizacja rynkowa Dollar Cost Average wynosi $ 676.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DCA w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999990928.270062. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 676.14K.

Historia ceny Dollar Cost Average (DCA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dollar Cost Average do USD wyniosła $ +0.00010287.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dollar Cost Average do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dollar Cost Average do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dollar Cost Average do USD wyniosła $ 0.

Co to jest Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dollar Cost Average (DCA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dollar Cost Average (w USD)

Jaka będzie wartość Dollar Cost Average (DCA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dollar Cost Average (DCA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dollar Cost Average.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dollar Cost Average!

DCA na lokalne waluty

Tokenomika Dollar Cost Average (DCA)

Zrozumienie tokenomiki Dollar Cost Average (DCA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DCAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dollar Cost Average (DCA)

Jaka jest dziś wartość Dollar Cost Average (DCA)?
Aktualna cena DCA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DCA do USD?
Aktualna cena DCA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dollar Cost Average?
Kapitalizacja rynkowa dla DCA wynosi $ 676.14K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DCA w obiegu?
W obiegu DCA znajduje się 999.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DCA?
DCA osiąga ATH w wysokości 0.00301457 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DCA?
DCA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DCA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DCA wynosi -- USD.
Czy w tym roku DCA pójdzie wyżej?
DCA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DCA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Dollar Cost Average (DCA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

