Cena DOGSHIT (DOGSHIT)
+1.18%
-2.12%
-19.34%
-19.34%
Aktualna cena DOGSHIT (DOGSHIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGSHIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGSHIT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGSHIT zmieniły się o +1.18% w ciągu ostatniej godziny, o -2.12% w ciągu 24 godzin i o -19.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa DOGSHIT wynosi $ 13.00M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGSHIT w obiegu wynosi 60.34B, przy całkowitej podaży 60338672693.1. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.00M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DOGSHIT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DOGSHIT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DOGSHIT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DOGSHIT do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-2.12%
|30 Dni
|$ 0
|-30.11%
|60 dni
|$ 0
|-62.52%
|90 dni
|$ 0
|--
Dogshit is a community-driven meme coin that aims to unite the meme coin community through humor and inclusiveness, fostering a vibrant and inclusive digital asset ecosystem. Its core purpose is to connect global cryptocurrency enthusiasts and foster community interaction and collaboration through the shared meme culture and decentralized spirit. Dogshit's functions include serving as a medium of exchange, supporting community events, and driving virality through social media platforms such as Twitter and Telegram. Its practicality lies in its low-barrier-to-entry participation mechanism, attracting both novice and experienced investors, and fostering user engagement through community activities such as meme creation competitions and charitable donations. While lacking the complexities of traditional blockchains, Dogshit leverages existing blockchains such as X-Layer for transactions, ensuring security and scalability. Through transparent community governance and regular events, the project incentivizes user participation and aims to become a fun and sustainable community symbol in the meme coin space.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
