Aktualna cena DOGSHIT to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DOGSHIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOGSHIT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena DOGSHIT to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DOGSHIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOGSHIT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOGSHIT

Informacje o cenie DOGSHIT

Czym jest DOGSHIT

Oficjalna strona internetowa DOGSHIT

Tokenomika DOGSHIT

Prognoza cen DOGSHIT

Cena DOGSHIT (DOGSHIT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DOGSHIT do USD:

$0.00021537
$0.00021537$0.00021537
-2.50%1D
mexc
USD
DOGSHIT (DOGSHIT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie DOGSHIT (DOGSHIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

-2.12%

-19.34%

-19.34%

Aktualna cena DOGSHIT (DOGSHIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGSHIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGSHIT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGSHIT zmieniły się o +1.18% w ciągu ostatniej godziny, o -2.12% w ciągu 24 godzin i o -19.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DOGSHIT (DOGSHIT)

$ 13.00M
$ 13.00M$ 13.00M

--
----

$ 13.00M
$ 13.00M$ 13.00M

60.34B
60.34B 60.34B

60,338,672,693.1
60,338,672,693.1 60,338,672,693.1

Obecna kapitalizacja rynkowa DOGSHIT wynosi $ 13.00M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGSHIT w obiegu wynosi 60.34B, przy całkowitej podaży 60338672693.1. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.00M.

Historia ceny DOGSHIT (DOGSHIT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DOGSHIT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DOGSHIT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DOGSHIT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DOGSHIT do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.12%
30 Dni$ 0-30.11%
60 dni$ 0-62.52%
90 dni$ 0--

Co to jest DOGSHIT (DOGSHIT)

Dogshit is a community-driven meme coin that aims to unite the meme coin community through humor and inclusiveness, fostering a vibrant and inclusive digital asset ecosystem. Its core purpose is to connect global cryptocurrency enthusiasts and foster community interaction and collaboration through the shared meme culture and decentralized spirit. Dogshit's functions include serving as a medium of exchange, supporting community events, and driving virality through social media platforms such as Twitter and Telegram. Its practicality lies in its low-barrier-to-entry participation mechanism, attracting both novice and experienced investors, and fostering user engagement through community activities such as meme creation competitions and charitable donations. While lacking the complexities of traditional blockchains, Dogshit leverages existing blockchains such as X-Layer for transactions, ensuring security and scalability. Through transparent community governance and regular events, the project incentivizes user participation and aims to become a fun and sustainable community symbol in the meme coin space.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DOGSHIT (DOGSHIT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DOGSHIT (w USD)

Jaka będzie wartość DOGSHIT (DOGSHIT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DOGSHIT (DOGSHIT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DOGSHIT.

Sprawdź teraz prognozę ceny DOGSHIT!

DOGSHIT na lokalne waluty

Tokenomika DOGSHIT (DOGSHIT)

Zrozumienie tokenomiki DOGSHIT (DOGSHIT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOGSHITjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DOGSHIT (DOGSHIT)

Jaka jest dziś wartość DOGSHIT (DOGSHIT)?
Aktualna cena DOGSHIT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOGSHIT do USD?
Aktualna cena DOGSHIT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DOGSHIT?
Kapitalizacja rynkowa dla DOGSHIT wynosi $ 13.00M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOGSHIT w obiegu?
W obiegu DOGSHIT znajduje się 60.34B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOGSHIT?
DOGSHIT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOGSHIT?
DOGSHIT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOGSHIT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOGSHIT wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOGSHIT pójdzie wyżej?
DOGSHIT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOGSHIT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

