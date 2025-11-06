GiełdaDEX+
Aktualna cena DogeX to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DOGEX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOGEX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOGEX

Informacje o cenie DOGEX

Czym jest DOGEX

Oficjalna strona internetowa DOGEX

Tokenomika DOGEX

Prognoza cen DOGEX

Logo DogeX

Cena DogeX (DOGEX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DOGEX do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
DogeX (DOGEX) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie DogeX (DOGEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.25%

+1.25%

Aktualna cena DogeX (DOGEX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGEX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGEX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGEX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +1.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DogeX (DOGEX)

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

--
----

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

999.40M
999.40M 999.40M

999,403,650.419252
999,403,650.419252 999,403,650.419252

Obecna kapitalizacja rynkowa DogeX wynosi $ 5.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGEX w obiegu wynosi 999.40M, przy całkowitej podaży 999403650.419252. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.58K.

Historia ceny DogeX (DOGEX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DogeX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DogeX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DogeX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DogeX do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-19.93%
60 dni$ 0-11.41%
90 dni$ 0--

Co to jest DogeX (DOGEX)

DogeX is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Its purpose is to build a viral ecosystem centred around humour, collaboration, and the cultural appeal of Dogecoin-inspired memes. The project focuses on creating engaging artwork, fostering a vibrant online community, and leveraging strategic partnerships to gain traction in the meme coin space. DogeX aims to provide a platform where fun meets innovation, empowering its community with growth opportunities while riding the wave of meme culture.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DogeX (DOGEX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DogeX (w USD)

Jaka będzie wartość DogeX (DOGEX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DogeX (DOGEX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DogeX.

Sprawdź teraz prognozę ceny DogeX!

DOGEX na lokalne waluty

Tokenomika DogeX (DOGEX)

Zrozumienie tokenomiki DogeX (DOGEX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOGEXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DogeX (DOGEX)

Jaka jest dziś wartość DogeX (DOGEX)?
Aktualna cena DOGEX w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOGEX do USD?
Aktualna cena DOGEX w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DogeX?
Kapitalizacja rynkowa dla DOGEX wynosi $ 5.58K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOGEX w obiegu?
W obiegu DOGEX znajduje się 999.40M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOGEX?
DOGEX osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOGEX?
DOGEX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOGEX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOGEX wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOGEX pójdzie wyżej?
DOGEX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOGEX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

