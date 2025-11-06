Informacje o cenie Dogenarii (DOGENARII) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00279694$ 0.00279694 $ 0.00279694 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.21% Zmiana ceny (1D) +3.40% Zmiana ceny (7D) -20.93% Zmiana ceny (7D) -20.93%

Aktualna cena Dogenarii (DOGENARII) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGENARII wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGENARII w historii to $ 0.00279694, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGENARII zmieniły się o +0.21% w ciągu ostatniej godziny, o +3.40% w ciągu 24 godzin i o -20.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dogenarii (DOGENARII)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.55K$ 24.55K $ 24.55K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.55K$ 24.55K $ 24.55K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dogenarii wynosi $ 24.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGENARII w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.55K.