Informacje o cenie Doge Base (DOGEBASE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00162698$ 0.00162698 $ 0.00162698 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.05% Zmiana ceny (1D) +3.28% Zmiana ceny (7D) -28.20% Zmiana ceny (7D) -28.20%

Aktualna cena Doge Base (DOGEBASE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGEBASE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGEBASE w historii to $ 0.00162698, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGEBASE zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +3.28% w ciągu 24 godzin i o -28.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Doge Base (DOGEBASE)

Kapitalizacja rynkowa $ 75.04K$ 75.04K $ 75.04K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 75.04K$ 75.04K $ 75.04K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Doge Base wynosi $ 75.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGEBASE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 75.04K.