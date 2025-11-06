Informacje o cenie Dogami (DOGA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.413535$ 0.413535 $ 0.413535 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.07% Zmiana ceny (1D) -6.57% Zmiana ceny (7D) -15.02% Zmiana ceny (7D) -15.02%

Aktualna cena Dogami (DOGA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGA w historii to $ 0.413535, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGA zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o -6.57% w ciągu 24 godzin i o -15.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dogami (DOGA)

Kapitalizacja rynkowa $ 288.00K$ 288.00K $ 288.00K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 330.34K$ 330.34K $ 330.34K Podaż w obiegu 774.97M 774.97M 774.97M Całkowita podaż 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dogami wynosi $ 288.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGA w obiegu wynosi 774.97M, przy całkowitej podaży 888888888.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 330.34K.