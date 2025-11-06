GiełdaDEX+
Aktualna cena Dogami to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DOGA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOGA łatwo w MEXC już teraz.

Logo Dogami

Cena Dogami (DOGA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DOGA do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Dogami (DOGA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:20:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Dogami (DOGA) (USD)

Aktualna cena Dogami (DOGA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGA w historii to $ 0.413535, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGA zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o -6.57% w ciągu 24 godzin i o -15.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dogami (DOGA)

Obecna kapitalizacja rynkowa Dogami wynosi $ 288.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGA w obiegu wynosi 774.97M, przy całkowitej podaży 888888888.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 330.34K.

Historia ceny Dogami (DOGA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dogami do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dogami do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dogami do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dogami do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-6.57%
30 Dni$ 0-32.28%
60 dni$ 0-32.60%
90 dni$ 0--

Co to jest Dogami (DOGA)

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dogami (DOGA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dogami (w USD)

Jaka będzie wartość Dogami (DOGA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dogami (DOGA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dogami.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dogami!

Tokenomika Dogami (DOGA)

Zrozumienie tokenomiki Dogami (DOGA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOGAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dogami (DOGA)

Jaka jest dziś wartość Dogami (DOGA)?
Aktualna cena DOGA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOGA do USD?
Aktualna cena DOGA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dogami?
Kapitalizacja rynkowa dla DOGA wynosi $ 288.00K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOGA w obiegu?
W obiegu DOGA znajduje się 774.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOGA?
DOGA osiąga ATH w wysokości 0.413535 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOGA?
DOGA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOGA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOGA wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOGA pójdzie wyżej?
DOGA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOGA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

