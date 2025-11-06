GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Doctor Mutant to 0.00003986 USD. Śledź aktualizacje cen DRMUTANT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DRMUTANT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Doctor Mutant to 0.00003986 USD. Śledź aktualizacje cen DRMUTANT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DRMUTANT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DRMUTANT

Informacje o cenie DRMUTANT

Czym jest DRMUTANT

Oficjalna strona internetowa DRMUTANT

Tokenomika DRMUTANT

Prognoza cen DRMUTANT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Doctor Mutant

Cena Doctor Mutant (DRMUTANT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DRMUTANT do USD:

--
----
+5.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Doctor Mutant (DRMUTANT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:11:10 (UTC+8)

Informacje o cenie Doctor Mutant (DRMUTANT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00003655
$ 0.00003655$ 0.00003655
Minimum 24h
$ 0.00004082
$ 0.00004082$ 0.00004082
Maksimum 24h

$ 0.00003655
$ 0.00003655$ 0.00003655

$ 0.00004082
$ 0.00004082$ 0.00004082

$ 0.00232529
$ 0.00232529$ 0.00232529

$ 0.00003369
$ 0.00003369$ 0.00003369

-0.10%

+6.07%

-4.19%

-4.19%

Aktualna cena Doctor Mutant (DRMUTANT) wynosi $0.00003986. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRMUTANT wahał się między $ 0.00003655 a $ 0.00004082, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRMUTANT w historii to $ 0.00232529, a najniższy to $ 0.00003369.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRMUTANT zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +6.07% w ciągu 24 godzin i o -4.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Doctor Mutant (DRMUTANT)

$ 39.90K
$ 39.90K$ 39.90K

--
----

$ 39.90K
$ 39.90K$ 39.90K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Doctor Mutant wynosi $ 39.90K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRMUTANT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.90K.

Historia ceny Doctor Mutant (DRMUTANT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Doctor Mutant do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Doctor Mutant do USD wyniosła $ -0.0000146025.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Doctor Mutant do USD wyniosła $ -0.0000305601.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Doctor Mutant do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.07%
30 Dni$ -0.0000146025-36.63%
60 dni$ -0.0000305601-76.66%
90 dni$ 0--

Co to jest Doctor Mutant (DRMUTANT)

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Doctor Mutant (DRMUTANT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Doctor Mutant (w USD)

Jaka będzie wartość Doctor Mutant (DRMUTANT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Doctor Mutant (DRMUTANT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Doctor Mutant.

Sprawdź teraz prognozę ceny Doctor Mutant!

DRMUTANT na lokalne waluty

Tokenomika Doctor Mutant (DRMUTANT)

Zrozumienie tokenomiki Doctor Mutant (DRMUTANT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DRMUTANTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Doctor Mutant (DRMUTANT)

Jaka jest dziś wartość Doctor Mutant (DRMUTANT)?
Aktualna cena DRMUTANT w USD wynosi 0.00003986USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DRMUTANT do USD?
Aktualna cena DRMUTANT w USD wynosi $ 0.00003986. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Doctor Mutant?
Kapitalizacja rynkowa dla DRMUTANT wynosi $ 39.90K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DRMUTANT w obiegu?
W obiegu DRMUTANT znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DRMUTANT?
DRMUTANT osiąga ATH w wysokości 0.00232529 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DRMUTANT?
DRMUTANT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003369 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DRMUTANT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DRMUTANT wynosi -- USD.
Czy w tym roku DRMUTANT pójdzie wyżej?
DRMUTANT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DRMUTANT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:11:10 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Doctor Mutant (DRMUTANT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,415.18
$103,415.18$103,415.18

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.88
$3,389.88$3,389.88

-0.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.36
$159.36$159.36

-0.72%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,415.18
$103,415.18$103,415.18

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.88
$3,389.88$3,389.88

-0.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3264
$2.3264$2.3264

+2.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.36
$159.36$159.36

-0.72%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0921
$1.0921$1.0921

+0.63%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2037
$0.2037$0.2037

+307.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005586
$0.000005586$0.000005586

+195.86%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000420
$0.0000000420$0.0000000420

+178.14%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004449
$0.000000000000000000004449$0.000000000000000000004449

+102.13%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23750
$0.23750$0.23750

+87.34%