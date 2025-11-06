Informacje o cenie Doctor Mutant (DRMUTANT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003655 $ 0.00003655 $ 0.00003655 Minimum 24h $ 0.00004082 $ 0.00004082 $ 0.00004082 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003655$ 0.00003655 $ 0.00003655 Maksimum 24h $ 0.00004082$ 0.00004082 $ 0.00004082 Historyczne maksimum $ 0.00232529$ 0.00232529 $ 0.00232529 Najniższa cena $ 0.00003369$ 0.00003369 $ 0.00003369 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) +6.07% Zmiana ceny (7D) -4.19% Zmiana ceny (7D) -4.19%

Aktualna cena Doctor Mutant (DRMUTANT) wynosi $0.00003986. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRMUTANT wahał się między $ 0.00003655 a $ 0.00004082, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRMUTANT w historii to $ 0.00232529, a najniższy to $ 0.00003369.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRMUTANT zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +6.07% w ciągu 24 godzin i o -4.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Doctor Mutant (DRMUTANT)

Kapitalizacja rynkowa $ 39.90K$ 39.90K $ 39.90K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 39.90K$ 39.90K $ 39.90K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Doctor Mutant wynosi $ 39.90K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRMUTANT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.90K.