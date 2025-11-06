Informacje o cenie Docker (DOCKERZXBT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00412799 $ 0.00412799 $ 0.00412799 Minimum 24h $ 0.00543462 $ 0.00543462 $ 0.00543462 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00412799$ 0.00412799 $ 0.00412799 Maksimum 24h $ 0.00543462$ 0.00543462 $ 0.00543462 Historyczne maksimum $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 Najniższa cena $ 0.00078011$ 0.00078011 $ 0.00078011 Zmiana ceny (1H) +2.27% Zmiana ceny (1D) +6.78% Zmiana ceny (7D) -15.84% Zmiana ceny (7D) -15.84%

Aktualna cena Docker (DOCKERZXBT) wynosi $0.00457096. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOCKERZXBT wahał się między $ 0.00412799 a $ 0.00543462, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOCKERZXBT w historii to $ 0.00981968, a najniższy to $ 0.00078011.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOCKERZXBT zmieniły się o +2.27% w ciągu ostatniej godziny, o +6.78% w ciągu 24 godzin i o -15.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Docker (DOCKERZXBT)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M Podaż w obiegu 972.14M 972.14M 972.14M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Docker wynosi $ 4.44M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOCKERZXBT w obiegu wynosi 972.14M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.57M.