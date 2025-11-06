GiełdaDEX+
Aktualna cena DLMM to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DLMM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DLMM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DLMM

Informacje o cenie DLMM

Czym jest DLMM

Biała księga DLMM

Oficjalna strona internetowa DLMM

Tokenomika DLMM

Prognoza cen DLMM

Cena DLMM (DLMM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DLMM do USD:

$0.00059689
+2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DLMM (DLMM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:11:03 (UTC+8)

Informacje o cenie DLMM (DLMM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00177886
$ 0
+0.02%

+2.21%

-41.94%

-41.94%

Aktualna cena DLMM (DLMM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DLMM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DLMM w historii to $ 0.00177886, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DLMM zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +2.21% w ciągu 24 godzin i o -41.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DLMM (DLMM)

$ 460.48K
--
$ 518.38K
771.47M
868,472,715.0056406
Obecna kapitalizacja rynkowa DLMM wynosi $ 460.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DLMM w obiegu wynosi 771.47M, przy całkowitej podaży 868472715.0056406. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 518.38K.

Historia ceny DLMM (DLMM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DLMM do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DLMM do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DLMM do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DLMM do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.21%
30 Dni$ 0+21.48%
60 dni$ 0+134.09%
90 dni$ 0--

Co to jest DLMM (DLMM)

$DLMM is a first of its kind Internet Capital Market project, built on the Solana blockchain, that focuses on generating revenue through the project treasury and then distributing those profits through a buyback and burn mechanism. These profits are earned by leveraging various cross-chain liquidity provision platforms in order to grow the token treasury. The initially focus will be using lower liquidity, higher APR methods such as Meteora's DLMM platform.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny DLMM (w USD)

Jaka będzie wartość DLMM (DLMM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DLMM (DLMM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DLMM.

Sprawdź teraz prognozę ceny DLMM!

DLMM na lokalne waluty

Tokenomika DLMM (DLMM)

Zrozumienie tokenomiki DLMM (DLMM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DLMMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DLMM (DLMM)

Jaka jest dziś wartość DLMM (DLMM)?
Aktualna cena DLMM w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DLMM do USD?
Aktualna cena DLMM w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DLMM?
Kapitalizacja rynkowa dla DLMM wynosi $ 460.48K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DLMM w obiegu?
W obiegu DLMM znajduje się 771.47M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DLMM?
DLMM osiąga ATH w wysokości 0.00177886 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DLMM?
DLMM zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DLMM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DLMM wynosi -- USD.
Czy w tym roku DLMM pójdzie wyżej?
DLMM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DLMM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe DLMM (DLMM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

