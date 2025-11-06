Informacje o cenie DiviSwap (DSWAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 Minimum 24h $ 0.119123 $ 0.119123 $ 0.119123 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.114$ 0.114 $ 0.114 Maksimum 24h $ 0.119123$ 0.119123 $ 0.119123 Historyczne maksimum $ 0.189789$ 0.189789 $ 0.189789 Najniższa cena $ 0.083572$ 0.083572 $ 0.083572 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.12% Zmiana ceny (7D) -6.57% Zmiana ceny (7D) -6.57%

Aktualna cena DiviSwap (DSWAP) wynosi $0.118478. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DSWAP wahał się między $ 0.114 a $ 0.119123, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DSWAP w historii to $ 0.189789, a najniższy to $ 0.083572.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DSWAP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.12% w ciągu 24 godzin i o -6.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DiviSwap (DSWAP)

Kapitalizacja rynkowa $ 27.66K$ 27.66K $ 27.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 72.52K$ 72.52K $ 72.52K Podaż w obiegu 233.47K 233.47K 233.47K Całkowita podaż 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DiviSwap wynosi $ 27.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DSWAP w obiegu wynosi 233.47K, przy całkowitej podaży 612059.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 72.52K.