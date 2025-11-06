GiełdaDEX+
Aktualna cena DiviSwap to 0.118478 USD. Śledź aktualizacje cen DSWAP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DSWAP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DSWAP

Informacje o cenie DSWAP

Czym jest DSWAP

Oficjalna strona internetowa DSWAP

Tokenomika DSWAP

Prognoza cen DSWAP

Logo DiviSwap

Cena DiviSwap (DSWAP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DSWAP do USD:

$0.118478
+3.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
DiviSwap (DSWAP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:10:56 (UTC+8)

Informacje o cenie DiviSwap (DSWAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.114
Minimum 24h
$ 0.119123
Maksimum 24h

$ 0.114
$ 0.119123
$ 0.189789
$ 0.083572
+3.12%

-6.57%

-6.57%

Aktualna cena DiviSwap (DSWAP) wynosi $0.118478. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DSWAP wahał się między $ 0.114 a $ 0.119123, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DSWAP w historii to $ 0.189789, a najniższy to $ 0.083572.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DSWAP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.12% w ciągu 24 godzin i o -6.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DiviSwap (DSWAP)

$ 27.66K
--
$ 72.52K
233.47K
612,059.0
Obecna kapitalizacja rynkowa DiviSwap wynosi $ 27.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DSWAP w obiegu wynosi 233.47K, przy całkowitej podaży 612059.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 72.52K.

Historia ceny DiviSwap (DSWAP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DiviSwap do USD wyniosła $ +0.00358675.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DiviSwap do USD wyniosła $ -0.0395698985.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DiviSwap do USD wyniosła $ -0.0087489842.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DiviSwap do USD wyniosła $ -0.0418904549725023.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00358675+3.12%
30 Dni$ -0.0395698985-33.39%
60 dni$ -0.0087489842-7.38%
90 dni$ -0.0418904549725023-26.12%

Co to jest DiviSwap (DSWAP)

DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DiviSwap (DSWAP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DiviSwap (w USD)

Jaka będzie wartość DiviSwap (DSWAP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DiviSwap (DSWAP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DiviSwap.

Sprawdź teraz prognozę ceny DiviSwap!

DSWAP na lokalne waluty

Tokenomika DiviSwap (DSWAP)

Zrozumienie tokenomiki DiviSwap (DSWAP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DSWAPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DiviSwap (DSWAP)

Jaka jest dziś wartość DiviSwap (DSWAP)?
Aktualna cena DSWAP w USD wynosi 0.118478USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DSWAP do USD?
Aktualna cena DSWAP w USD wynosi $ 0.118478. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DiviSwap?
Kapitalizacja rynkowa dla DSWAP wynosi $ 27.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DSWAP w obiegu?
W obiegu DSWAP znajduje się 233.47K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DSWAP?
DSWAP osiąga ATH w wysokości 0.189789 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DSWAP?
DSWAP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.083572 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DSWAP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DSWAP wynosi -- USD.
Czy w tym roku DSWAP pójdzie wyżej?
DSWAP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DSWAP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:10:56 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

