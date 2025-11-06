Informacje o cenie Digital Slop (SLOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) -4.17% Zmiana ceny (7D) -25.39% Zmiana ceny (7D) -25.39%

Aktualna cena Digital Slop (SLOP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLOP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLOP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLOP zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o -4.17% w ciągu 24 godzin i o -25.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Digital Slop (SLOP)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.27K$ 16.27K $ 16.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.27K$ 16.27K $ 16.27K Podaż w obiegu 999.44M 999.44M 999.44M Całkowita podaż 999,438,078.933732 999,438,078.933732 999,438,078.933732

Obecna kapitalizacja rynkowa Digital Slop wynosi $ 16.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLOP w obiegu wynosi 999.44M, przy całkowitej podaży 999438078.933732. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.27K.