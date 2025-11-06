Informacje o cenie Diem (DIEM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 112.93 $ 112.93 $ 112.93 Minimum 24h $ 119.86 $ 119.86 $ 119.86 Maksimum 24h Minimum 24h $ 112.93$ 112.93 $ 112.93 Maksimum 24h $ 119.86$ 119.86 $ 119.86 Historyczne maksimum $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 Najniższa cena $ 109.62$ 109.62 $ 109.62 Zmiana ceny (1H) +1.07% Zmiana ceny (1D) +3.24% Zmiana ceny (7D) -19.17% Zmiana ceny (7D) -19.17%

Aktualna cena Diem (DIEM) wynosi $116.62. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DIEM wahał się między $ 112.93 a $ 119.86, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DIEM w historii to $ 347.15, a najniższy to $ 109.62.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DIEM zmieniły się o +1.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.24% w ciągu 24 godzin i o -19.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Diem (DIEM)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Podaż w obiegu 31.41K 31.41K 31.41K Całkowita podaż 31,406.62232565813 31,406.62232565813 31,406.62232565813

Obecna kapitalizacja rynkowa Diem wynosi $ 3.67M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DIEM w obiegu wynosi 31.41K, przy całkowitej podaży 31406.62232565813. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.67M.