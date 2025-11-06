Cena Diem (DIEM)
Aktualna cena Diem (DIEM) wynosi $116.62. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DIEM wahał się między $ 112.93 a $ 119.86, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DIEM w historii to $ 347.15, a najniższy to $ 109.62.
Pod względem krótkoterminowych wyniki DIEM zmieniły się o +1.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.24% w ciągu 24 godzin i o -19.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Diem wynosi $ 3.67M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DIEM w obiegu wynosi 31.41K, przy całkowitej podaży 31406.62232565813. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.67M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Diem do USD wyniosła $ +3.66.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Diem do USD wyniosła $ -12.9793045340.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Diem do USD wyniosła $ -45.1631941600.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Diem do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +3.66
|+3.24%
|30 Dni
|$ -12.9793045340
|-11.12%
|60 dni
|$ -45.1631941600
|-38.72%
|90 dni
|$ 0
|--
DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:
Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute
Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
