Aktualna cena Diem to 116.62 USD. Śledź aktualizacje cen DIEM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DIEM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DIEM

Informacje o cenie DIEM

Czym jest DIEM

Oficjalna strona internetowa DIEM

Tokenomika DIEM

Prognoza cen DIEM

Logo Diem

Cena Diem (DIEM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DIEM do USD:

$116.55
$116.55$116.55
+3.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Diem (DIEM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:20:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Diem (DIEM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 112.93
$ 112.93$ 112.93
Minimum 24h
$ 119.86
$ 119.86$ 119.86
Maksimum 24h

$ 112.93
$ 112.93$ 112.93

$ 119.86
$ 119.86$ 119.86

$ 347.15
$ 347.15$ 347.15

$ 109.62
$ 109.62$ 109.62

+1.07%

+3.24%

-19.17%

-19.17%

Aktualna cena Diem (DIEM) wynosi $116.62. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DIEM wahał się między $ 112.93 a $ 119.86, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DIEM w historii to $ 347.15, a najniższy to $ 109.62.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DIEM zmieniły się o +1.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.24% w ciągu 24 godzin i o -19.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Diem (DIEM)

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

--
----

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

31.41K
31.41K 31.41K

31,406.62232565813
31,406.62232565813 31,406.62232565813

Obecna kapitalizacja rynkowa Diem wynosi $ 3.67M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DIEM w obiegu wynosi 31.41K, przy całkowitej podaży 31406.62232565813. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.67M.

Historia ceny Diem (DIEM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Diem do USD wyniosła $ +3.66.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Diem do USD wyniosła $ -12.9793045340.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Diem do USD wyniosła $ -45.1631941600.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Diem do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +3.66+3.24%
30 Dni$ -12.9793045340-11.12%
60 dni$ -45.1631941600-38.72%
90 dni$ 0--

Co to jest Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:

Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute

Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Diem (DIEM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Diem (w USD)

Jaka będzie wartość Diem (DIEM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Diem (DIEM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Diem.

Sprawdź teraz prognozę ceny Diem!

DIEM na lokalne waluty

Tokenomika Diem (DIEM)

Zrozumienie tokenomiki Diem (DIEM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DIEMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Diem (DIEM)

Jaka jest dziś wartość Diem (DIEM)?
Aktualna cena DIEM w USD wynosi 116.62USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DIEM do USD?
Aktualna cena DIEM w USD wynosi $ 116.62. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Diem?
Kapitalizacja rynkowa dla DIEM wynosi $ 3.67M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DIEM w obiegu?
W obiegu DIEM znajduje się 31.41K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DIEM?
DIEM osiąga ATH w wysokości 347.15 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DIEM?
DIEM zaliczył cenę ATL w wysokości 109.62 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DIEM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DIEM wynosi -- USD.
Czy w tym roku DIEM pójdzie wyżej?
DIEM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DIEM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:20:22 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

