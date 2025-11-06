Informacje o cenie DickStrategy (DICKSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01084287$ 0.01084287 $ 0.01084287 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.10% Zmiana ceny (1D) +6.40% Zmiana ceny (7D) -23.19% Zmiana ceny (7D) -23.19%

Aktualna cena DickStrategy (DICKSTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DICKSTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DICKSTR w historii to $ 0.01084287, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DICKSTR zmieniły się o +1.10% w ciągu ostatniej godziny, o +6.40% w ciągu 24 godzin i o -23.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DickStrategy (DICKSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 850.46K$ 850.46K $ 850.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 850.46K$ 850.46K $ 850.46K Podaż w obiegu 935.60M 935.60M 935.60M Całkowita podaż 935,602,628.3940617 935,602,628.3940617 935,602,628.3940617

Obecna kapitalizacja rynkowa DickStrategy wynosi $ 850.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DICKSTR w obiegu wynosi 935.60M, przy całkowitej podaży 935602628.3940617. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 850.46K.