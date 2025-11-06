Informacje o cenie Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 1.003 Maksimum 24h $ 1.005 Historyczne maksimum $ 1.007 Najniższa cena $ 0.999002 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) +0.04%

Aktualna cena Dialectic USD Vault (DUSD) wynosi $1.004. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DUSD wahał się między $ 1.003 a $ 1.005, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DUSD w historii to $ 1.007, a najniższy to $ 0.999002.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DUSD zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dialectic USD Vault (DUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 49.77M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 49.77M Podaż w obiegu 49.57M Całkowita podaż 49,565,877.06866298

Obecna kapitalizacja rynkowa Dialectic USD Vault wynosi $ 49.77M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DUSD w obiegu wynosi 49.57M, przy całkowitej podaży 49565877.06866298. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 49.77M.