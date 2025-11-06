GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Dialectic USD Vault to 1.004 USD. Śledź aktualizacje cen DUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DUSD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Dialectic USD Vault to 1.004 USD. Śledź aktualizacje cen DUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DUSD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DUSD

Informacje o cenie DUSD

Czym jest DUSD

Oficjalna strona internetowa DUSD

Tokenomika DUSD

Prognoza cen DUSD

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Dialectic USD Vault

Cena Dialectic USD Vault (DUSD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DUSD do USD:

$1.004
$1.004$1.004
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Dialectic USD Vault (DUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:20:06 (UTC+8)

Informacje o cenie Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
Minimum 24h
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
Maksimum 24h

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.999002
$ 0.999002$ 0.999002

-0.01%

-0.00%

+0.04%

+0.04%

Aktualna cena Dialectic USD Vault (DUSD) wynosi $1.004. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DUSD wahał się między $ 1.003 a $ 1.005, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DUSD w historii to $ 1.007, a najniższy to $ 0.999002.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DUSD zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dialectic USD Vault (DUSD)

$ 49.77M
$ 49.77M$ 49.77M

--
----

$ 49.77M
$ 49.77M$ 49.77M

49.57M
49.57M 49.57M

49,565,877.06866298
49,565,877.06866298 49,565,877.06866298

Obecna kapitalizacja rynkowa Dialectic USD Vault wynosi $ 49.77M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DUSD w obiegu wynosi 49.57M, przy całkowitej podaży 49565877.06866298. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 49.77M.

Historia ceny Dialectic USD Vault (DUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dialectic USD Vault do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dialectic USD Vault do USD wyniosła $ +0.0026012636.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dialectic USD Vault do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dialectic USD Vault do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.00%
30 Dni$ +0.0026012636+0.26%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Dialectic USD Vault (DUSD)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dialectic USD Vault (DUSD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dialectic USD Vault (w USD)

Jaka będzie wartość Dialectic USD Vault (DUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dialectic USD Vault (DUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dialectic USD Vault.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dialectic USD Vault!

DUSD na lokalne waluty

Tokenomika Dialectic USD Vault (DUSD)

Zrozumienie tokenomiki Dialectic USD Vault (DUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dialectic USD Vault (DUSD)

Jaka jest dziś wartość Dialectic USD Vault (DUSD)?
Aktualna cena DUSD w USD wynosi 1.004USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DUSD do USD?
Aktualna cena DUSD w USD wynosi $ 1.004. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dialectic USD Vault?
Kapitalizacja rynkowa dla DUSD wynosi $ 49.77M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DUSD w obiegu?
W obiegu DUSD znajduje się 49.57M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DUSD?
DUSD osiąga ATH w wysokości 1.007 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DUSD?
DUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.999002 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku DUSD pójdzie wyżej?
DUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:20:06 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Dialectic USD Vault (DUSD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,876.84
$103,876.84$103,876.84

+0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,447.60
$3,447.60$3,447.60

+1.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.75
$162.75$162.75

+1.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,876.84
$103,876.84$103,876.84

+0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,447.60
$3,447.60$3,447.60

+1.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3753
$2.3753$2.3753

+4.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.75
$162.75$162.75

+1.38%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1412
$1.1412$1.1412

+5.16%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03604
$0.03604$0.03604

+44.16%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00412
$0.00412$0.00412

-45.06%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010686
$0.000010686$0.000010686

+465.99%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2143
$0.2143$0.2143

+328.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5042
$1.5042$1.5042

+85.42%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01886
$0.01886$0.01886

+50.88%