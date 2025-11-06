Informacje o cenie Dialectic ETH Vault (DETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,284.75 $ 3,284.75 $ 3,284.75 Minimum 24h $ 3,483.82 $ 3,483.82 $ 3,483.82 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,284.75$ 3,284.75 $ 3,284.75 Maksimum 24h $ 3,483.82$ 3,483.82 $ 3,483.82 Historyczne maksimum $ 4,757.52$ 4,757.52 $ 4,757.52 Najniższa cena $ 3,098.17$ 3,098.17 $ 3,098.17 Zmiana ceny (1H) +0.76% Zmiana ceny (1D) +3.58% Zmiana ceny (7D) -12.81% Zmiana ceny (7D) -12.81%

Aktualna cena Dialectic ETH Vault (DETH) wynosi $3,436.24. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DETH wahał się między $ 3,284.75 a $ 3,483.82, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DETH w historii to $ 4,757.52, a najniższy to $ 3,098.17.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DETH zmieniły się o +0.76% w ciągu ostatniej godziny, o +3.58% w ciągu 24 godzin i o -12.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dialectic ETH Vault (DETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 33.75M$ 33.75M $ 33.75M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 33.75M$ 33.75M $ 33.75M Podaż w obiegu 9.83K 9.83K 9.83K Całkowita podaż 9,825.628044597024 9,825.628044597024 9,825.628044597024

Obecna kapitalizacja rynkowa Dialectic ETH Vault wynosi $ 33.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DETH w obiegu wynosi 9.83K, przy całkowitej podaży 9825.628044597024. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.75M.