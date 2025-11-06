GiełdaDEX+
Aktualna cena Dialectic ETH Vault to 3,436.24 USD. Śledź aktualizacje cen DETH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DETH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DETH

Informacje o cenie DETH

Czym jest DETH

Oficjalna strona internetowa DETH

Tokenomika DETH

Prognoza cen DETH

Cena Dialectic ETH Vault (DETH)

Aktualna cena 1 DETH do USD:

$3,434.52
$3,434.52
+3.50%1D
Dialectic ETH Vault (DETH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Dialectic ETH Vault (DETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 3,284.75
$ 3,284.75
Minimum 24h
$ 3,483.82
$ 3,483.82
Maksimum 24h

$ 3,284.75
$ 3,284.75

$ 3,483.82
$ 3,483.82

$ 4,757.52
$ 4,757.52

$ 3,098.17
$ 3,098.17

+0.76%

+3.58%

-12.81%

-12.81%

Aktualna cena Dialectic ETH Vault (DETH) wynosi $3,436.24. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DETH wahał się między $ 3,284.75 a $ 3,483.82, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DETH w historii to $ 4,757.52, a najniższy to $ 3,098.17.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DETH zmieniły się o +0.76% w ciągu ostatniej godziny, o +3.58% w ciągu 24 godzin i o -12.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dialectic ETH Vault (DETH)

$ 33.75M
$ 33.75M

--
--

$ 33.75M
$ 33.75M

9.83K
9.83K

9,825.628044597024
9,825.628044597024

Obecna kapitalizacja rynkowa Dialectic ETH Vault wynosi $ 33.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DETH w obiegu wynosi 9.83K, przy całkowitej podaży 9825.628044597024. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.75M.

Historia ceny Dialectic ETH Vault (DETH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dialectic ETH Vault do USD wyniosła $ +118.69.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dialectic ETH Vault do USD wyniosła $ -912.8646459200.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dialectic ETH Vault do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dialectic ETH Vault do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +118.69+3.58%
30 Dni$ -912.8646459200-26.56%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Dialectic ETH Vault (DETH)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic ETH brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dialectic ETH Vault (DETH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dialectic ETH Vault (w USD)

Jaka będzie wartość Dialectic ETH Vault (DETH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dialectic ETH Vault (DETH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dialectic ETH Vault.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dialectic ETH Vault!

DETH na lokalne waluty

Tokenomika Dialectic ETH Vault (DETH)

Zrozumienie tokenomiki Dialectic ETH Vault (DETH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DETHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dialectic ETH Vault (DETH)

Jaka jest dziś wartość Dialectic ETH Vault (DETH)?
Aktualna cena DETH w USD wynosi 3,436.24USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DETH do USD?
Aktualna cena DETH w USD wynosi $ 3,436.24. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dialectic ETH Vault?
Kapitalizacja rynkowa dla DETH wynosi $ 33.75M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DETH w obiegu?
W obiegu DETH znajduje się 9.83K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DETH?
DETH osiąga ATH w wysokości 4,757.52 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DETH?
DETH zaliczył cenę ATL w wysokości 3,098.17 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DETH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DETH wynosi -- USD.
Czy w tym roku DETH pójdzie wyżej?
DETH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DETH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Dialectic ETH Vault (DETH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,889.90
$103,889.90

$3,449.40
$3,449.40

$162.81
$162.81

$0.9999
$0.9999

$1,477.94
$1,477.94

