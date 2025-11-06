Informacje o cenie Dialectic BTC Vault (DBIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 100,523 $ 100,523 $ 100,523 Minimum 24h $ 107,184 $ 107,184 $ 107,184 Maksimum 24h Minimum 24h $ 100,523$ 100,523 $ 100,523 Maksimum 24h $ 107,184$ 107,184 $ 107,184 Historyczne maksimum $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 Najniższa cena $ 96,313$ 96,313 $ 96,313 Zmiana ceny (1H) +1.57% Zmiana ceny (1D) +1.92% Zmiana ceny (7D) -5.64% Zmiana ceny (7D) -5.64%

Aktualna cena Dialectic BTC Vault (DBIT) wynosi $103,534. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DBIT wahał się między $ 100,523 a $ 107,184, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DBIT w historii to $ 126,288, a najniższy to $ 96,313.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DBIT zmieniły się o +1.57% w ciągu ostatniej godziny, o +1.92% w ciągu 24 godzin i o -5.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dialectic BTC Vault (DBIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Podaż w obiegu 101.96 101.96 101.96 Całkowita podaż 101.9591859629731 101.9591859629731 101.9591859629731

Obecna kapitalizacja rynkowa Dialectic BTC Vault wynosi $ 10.52M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DBIT w obiegu wynosi 101.96, przy całkowitej podaży 101.9591859629731. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.52M.