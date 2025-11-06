GiełdaDEX+
Aktualna cena Dialectic BTC Vault to 103,534 USD. Śledź aktualizacje cen DBIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DBIT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DBIT

Informacje o cenie DBIT

Czym jest DBIT

Oficjalna strona internetowa DBIT

Tokenomika DBIT

Prognoza cen DBIT

Logo Dialectic BTC Vault

Cena Dialectic BTC Vault (DBIT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DBIT do USD:

$103,154
$103,154
+1.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Dialectic BTC Vault (DBIT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Dialectic BTC Vault (DBIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 100,523
$ 100,523
Minimum 24h
$ 107,184
$ 107,184
Maksimum 24h

$ 100,523
$ 100,523

$ 107,184
$ 107,184

$ 126,288
$ 126,288

$ 96,313
$ 96,313

+1.57%

+1.92%

-5.64%

-5.64%

Aktualna cena Dialectic BTC Vault (DBIT) wynosi $103,534. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DBIT wahał się między $ 100,523 a $ 107,184, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DBIT w historii to $ 126,288, a najniższy to $ 96,313.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DBIT zmieniły się o +1.57% w ciągu ostatniej godziny, o +1.92% w ciągu 24 godzin i o -5.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dialectic BTC Vault (DBIT)

$ 10.52M
$ 10.52M

--
--

$ 10.52M
$ 10.52M

101.96
101.96

101.9591859629731
101.9591859629731

Obecna kapitalizacja rynkowa Dialectic BTC Vault wynosi $ 10.52M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DBIT w obiegu wynosi 101.96, przy całkowitej podaży 101.9591859629731. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.52M.

Historia ceny Dialectic BTC Vault (DBIT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dialectic BTC Vault do USD wyniosła $ +1,946.11.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dialectic BTC Vault do USD wyniosła $ -17,400.8558460000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dialectic BTC Vault do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dialectic BTC Vault do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1,946.11+1.92%
30 Dni$ -17,400.8558460000-16.80%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Dialectic BTC Vault (DBIT)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dialectic BTC Vault (DBIT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dialectic BTC Vault (w USD)

Jaka będzie wartość Dialectic BTC Vault (DBIT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dialectic BTC Vault (DBIT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dialectic BTC Vault.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dialectic BTC Vault!

DBIT na lokalne waluty

Tokenomika Dialectic BTC Vault (DBIT)

Zrozumienie tokenomiki Dialectic BTC Vault (DBIT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DBITjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dialectic BTC Vault (DBIT)

Jaka jest dziś wartość Dialectic BTC Vault (DBIT)?
Aktualna cena DBIT w USD wynosi 103,534USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DBIT do USD?
Aktualna cena DBIT w USD wynosi $ 103,534. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dialectic BTC Vault?
Kapitalizacja rynkowa dla DBIT wynosi $ 10.52M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DBIT w obiegu?
W obiegu DBIT znajduje się 101.96 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DBIT?
DBIT osiąga ATH w wysokości 126,288 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DBIT?
DBIT zaliczył cenę ATL w wysokości 96,313 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DBIT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DBIT wynosi -- USD.
Czy w tym roku DBIT pójdzie wyżej?
DBIT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DBIT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Dialectic BTC Vault (DBIT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

