GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena DeVoid to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DVD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DVD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena DeVoid to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DVD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DVD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DVD

Informacje o cenie DVD

Czym jest DVD

Oficjalna strona internetowa DVD

Tokenomika DVD

Prognoza cen DVD

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo DeVoid

Cena DeVoid (DVD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DVD do USD:

$0.00019519
$0.00019519$0.00019519
+34.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DeVoid (DVD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:10:04 (UTC+8)

Informacje o cenie DeVoid (DVD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113122
$ 0.00113122$ 0.00113122

$ 0
$ 0$ 0

--

+34.02%

-1.58%

-1.58%

Aktualna cena DeVoid (DVD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DVD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DVD w historii to $ 0.00113122, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DVD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +34.02% w ciągu 24 godzin i o -1.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DeVoid (DVD)

$ 97.60K
$ 97.60K$ 97.60K

--
----

$ 195.19K
$ 195.19K$ 195.19K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DeVoid wynosi $ 97.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DVD w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 195.19K.

Historia ceny DeVoid (DVD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DeVoid do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DeVoid do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DeVoid do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DeVoid do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+34.02%
30 Dni$ 0+9.46%
60 dni$ 0-80.49%
90 dni$ 0--

Co to jest DeVoid (DVD)

DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).

Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.

Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.

DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DeVoid (DVD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DeVoid (w USD)

Jaka będzie wartość DeVoid (DVD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DeVoid (DVD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DeVoid.

Sprawdź teraz prognozę ceny DeVoid!

DVD na lokalne waluty

Tokenomika DeVoid (DVD)

Zrozumienie tokenomiki DeVoid (DVD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DVDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DeVoid (DVD)

Jaka jest dziś wartość DeVoid (DVD)?
Aktualna cena DVD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DVD do USD?
Aktualna cena DVD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DeVoid?
Kapitalizacja rynkowa dla DVD wynosi $ 97.60K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DVD w obiegu?
W obiegu DVD znajduje się 500.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DVD?
DVD osiąga ATH w wysokości 0.00113122 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DVD?
DVD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DVD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DVD wynosi -- USD.
Czy w tym roku DVD pójdzie wyżej?
DVD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DVD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:10:04 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DeVoid (DVD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,497.71
$103,497.71$103,497.71

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.37
$3,391.37$3,391.37

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.46
$159.46$159.46

-0.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,497.71
$103,497.71$103,497.71

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.37
$3,391.37$3,391.37

-0.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3277
$2.3277$2.3277

+2.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.46
$159.46$159.46

-0.66%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0926
$1.0926$1.0926

+0.68%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2033
$0.2033$0.2033

+306.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005600
$0.000005600$0.000005600

+196.61%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000415
$0.0000000415$0.0000000415

+174.83%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004513
$0.000000000000000000004513$0.000000000000000000004513

+105.04%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23954
$0.23954$0.23954

+88.95%