Informacje o cenie Developer Camp (DEVELOPER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00179948 $ 0.00179948 $ 0.00179948 Minimum 24h $ 0.00258755 $ 0.00258755 $ 0.00258755 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00179948$ 0.00179948 $ 0.00179948 Maksimum 24h $ 0.00258755$ 0.00258755 $ 0.00258755 Historyczne maksimum $ 0.00934615$ 0.00934615 $ 0.00934615 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.97% Zmiana ceny (1D) +38.74% Zmiana ceny (7D) -1.66% Zmiana ceny (7D) -1.66%

Aktualna cena Developer Camp (DEVELOPER) wynosi $0.00258945. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEVELOPER wahał się między $ 0.00179948 a $ 0.00258755, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEVELOPER w historii to $ 0.00934615, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEVELOPER zmieniły się o +2.97% w ciągu ostatniej godziny, o +38.74% w ciągu 24 godzin i o -1.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Developer Camp (DEVELOPER)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Podaż w obiegu 959.28M 959.28M 959.28M Całkowita podaż 959,278,832.947683 959,278,832.947683 959,278,832.947683

Obecna kapitalizacja rynkowa Developer Camp wynosi $ 2.48M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEVELOPER w obiegu wynosi 959.28M, przy całkowitej podaży 959278832.947683. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.48M.