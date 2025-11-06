GiełdaDEX+
Aktualna cena Developer Camp to 0.00258945 USD. Śledź aktualizacje cen DEVELOPER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DEVELOPER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DEVELOPER

Informacje o cenie DEVELOPER

Czym jest DEVELOPER

Oficjalna strona internetowa DEVELOPER

Tokenomika DEVELOPER

Prognoza cen DEVELOPER

Logo Developer Camp

Cena Developer Camp (DEVELOPER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DEVELOPER do USD:

$0.00258945
+38.70%1D
mexc
USD
Developer Camp (DEVELOPER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:19:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Developer Camp (DEVELOPER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00179948
Minimum 24h
$ 0.00258755
Maksimum 24h

$ 0.00179948
$ 0.00258755
$ 0.00934615
$ 0
+2.97%

+38.74%

-1.66%

-1.66%

Aktualna cena Developer Camp (DEVELOPER) wynosi $0.00258945. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEVELOPER wahał się między $ 0.00179948 a $ 0.00258755, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEVELOPER w historii to $ 0.00934615, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEVELOPER zmieniły się o +2.97% w ciągu ostatniej godziny, o +38.74% w ciągu 24 godzin i o -1.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Developer Camp (DEVELOPER)

$ 2.48M
--
$ 2.48M
959.28M
959,278,832.947683
Obecna kapitalizacja rynkowa Developer Camp wynosi $ 2.48M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEVELOPER w obiegu wynosi 959.28M, przy całkowitej podaży 959278832.947683. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.48M.

Historia ceny Developer Camp (DEVELOPER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Developer Camp do USD wyniosła $ +0.0007231.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Developer Camp do USD wyniosła $ -0.0005057827.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Developer Camp do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Developer Camp do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0007231+38.74%
30 Dni$ -0.0005057827-19.53%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Developer Camp (DEVELOPER)

Developer Camp brings together software builders in a spirit of community, cooperation, and creativity.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Developer Camp (DEVELOPER)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Developer Camp (w USD)

Jaka będzie wartość Developer Camp (DEVELOPER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Developer Camp (DEVELOPER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Developer Camp.

Sprawdź teraz prognozę ceny Developer Camp!

DEVELOPER na lokalne waluty

Tokenomika Developer Camp (DEVELOPER)

Zrozumienie tokenomiki Developer Camp (DEVELOPER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DEVELOPERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Developer Camp (DEVELOPER)

Jaka jest dziś wartość Developer Camp (DEVELOPER)?
Aktualna cena DEVELOPER w USD wynosi 0.00258945USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DEVELOPER do USD?
Aktualna cena DEVELOPER w USD wynosi $ 0.00258945. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Developer Camp?
Kapitalizacja rynkowa dla DEVELOPER wynosi $ 2.48M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DEVELOPER w obiegu?
W obiegu DEVELOPER znajduje się 959.28M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DEVELOPER?
DEVELOPER osiąga ATH w wysokości 0.00934615 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DEVELOPER?
DEVELOPER zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DEVELOPER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DEVELOPER wynosi -- USD.
Czy w tym roku DEVELOPER pójdzie wyżej?
DEVELOPER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DEVELOPER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Developer Camp (DEVELOPER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

