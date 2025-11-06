GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Dessistant by Virtuals to 0.00018682 USD. Śledź aktualizacje cen DESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DESS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Dessistant by Virtuals to 0.00018682 USD. Śledź aktualizacje cen DESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DESS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DESS

Informacje o cenie DESS

Czym jest DESS

Oficjalna strona internetowa DESS

Tokenomika DESS

Prognoza cen DESS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Dessistant by Virtuals

Cena Dessistant by Virtuals (DESS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DESS do USD:

$0.00018682
$0.00018682$0.00018682
-2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Dessistant by Virtuals (DESS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:09:56 (UTC+8)

Informacje o cenie Dessistant by Virtuals (DESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00018471
$ 0.00018471$ 0.00018471
Minimum 24h
$ 0.00020961
$ 0.00020961$ 0.00020961
Maksimum 24h

$ 0.00018471
$ 0.00018471$ 0.00018471

$ 0.00020961
$ 0.00020961$ 0.00020961

$ 0.00089122
$ 0.00089122$ 0.00089122

$ 0.00006191
$ 0.00006191$ 0.00006191

-1.28%

-2.20%

-40.07%

-40.07%

Aktualna cena Dessistant by Virtuals (DESS) wynosi $0.00018682. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DESS wahał się między $ 0.00018471 a $ 0.00020961, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DESS w historii to $ 0.00089122, a najniższy to $ 0.00006191.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DESS zmieniły się o -1.28% w ciągu ostatniej godziny, o -2.20% w ciągu 24 godzin i o -40.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dessistant by Virtuals (DESS)

$ 94.84K
$ 94.84K$ 94.84K

--
----

$ 186.92K
$ 186.92K$ 186.92K

507.40M
507.40M 507.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dessistant by Virtuals wynosi $ 94.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DESS w obiegu wynosi 507.40M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 186.92K.

Historia ceny Dessistant by Virtuals (DESS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dessistant by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dessistant by Virtuals do USD wyniosła $ +0.0000498492.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dessistant by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0000382133.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dessistant by Virtuals do USD wyniosła $ -0.00011326979594325696.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.20%
30 Dni$ +0.0000498492+26.68%
60 dni$ -0.0000382133-20.45%
90 dni$ -0.00011326979594325696-37.74%

Co to jest Dessistant by Virtuals (DESS)

Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dessistant by Virtuals (DESS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dessistant by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Dessistant by Virtuals (DESS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dessistant by Virtuals (DESS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dessistant by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dessistant by Virtuals!

DESS na lokalne waluty

Tokenomika Dessistant by Virtuals (DESS)

Zrozumienie tokenomiki Dessistant by Virtuals (DESS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DESSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dessistant by Virtuals (DESS)

Jaka jest dziś wartość Dessistant by Virtuals (DESS)?
Aktualna cena DESS w USD wynosi 0.00018682USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DESS do USD?
Aktualna cena DESS w USD wynosi $ 0.00018682. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dessistant by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla DESS wynosi $ 94.84K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DESS w obiegu?
W obiegu DESS znajduje się 507.40M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DESS?
DESS osiąga ATH w wysokości 0.00089122 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DESS?
DESS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00006191 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DESS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DESS wynosi -- USD.
Czy w tym roku DESS pójdzie wyżej?
DESS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DESS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:09:56 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Dessistant by Virtuals (DESS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,497.67
$103,497.67$103,497.67

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.20
$3,391.20$3,391.20

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.45
$159.45$159.45

-0.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,497.67
$103,497.67$103,497.67

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.20
$3,391.20$3,391.20

-0.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3270
$2.3270$2.3270

+2.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.45
$159.45$159.45

-0.66%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0926
$1.0926$1.0926

+0.68%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2038
$0.2038$0.2038

+307.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005584
$0.000005584$0.000005584

+195.76%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000420
$0.0000000420$0.0000000420

+178.14%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004513
$0.000000000000000000004513$0.000000000000000000004513

+105.04%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23869
$0.23869$0.23869

+88.28%