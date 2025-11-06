Informacje o cenie Dessistant by Virtuals (DESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00018471 $ 0.00018471 $ 0.00018471 Minimum 24h $ 0.00020961 $ 0.00020961 $ 0.00020961 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00018471$ 0.00018471 $ 0.00018471 Maksimum 24h $ 0.00020961$ 0.00020961 $ 0.00020961 Historyczne maksimum $ 0.00089122$ 0.00089122 $ 0.00089122 Najniższa cena $ 0.00006191$ 0.00006191 $ 0.00006191 Zmiana ceny (1H) -1.28% Zmiana ceny (1D) -2.20% Zmiana ceny (7D) -40.07% Zmiana ceny (7D) -40.07%

Aktualna cena Dessistant by Virtuals (DESS) wynosi $0.00018682. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DESS wahał się między $ 0.00018471 a $ 0.00020961, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DESS w historii to $ 0.00089122, a najniższy to $ 0.00006191.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DESS zmieniły się o -1.28% w ciągu ostatniej godziny, o -2.20% w ciągu 24 godzin i o -40.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dessistant by Virtuals (DESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 94.84K$ 94.84K $ 94.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 186.92K$ 186.92K $ 186.92K Podaż w obiegu 507.40M 507.40M 507.40M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dessistant by Virtuals wynosi $ 94.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DESS w obiegu wynosi 507.40M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 186.92K.