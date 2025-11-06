Informacje o cenie Derpy (DERPY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.19% Zmiana ceny (1D) -2.92% Zmiana ceny (7D) -29.29% Zmiana ceny (7D) -29.29%

Aktualna cena Derpy (DERPY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DERPY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DERPY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DERPY zmieniły się o -0.19% w ciągu ostatniej godziny, o -2.92% w ciągu 24 godzin i o -29.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Derpy (DERPY)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K Podaż w obiegu 999.67M 999.67M 999.67M Całkowita podaż 999,670,613.644676 999,670,613.644676 999,670,613.644676

Obecna kapitalizacja rynkowa Derpy wynosi $ 13.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DERPY w obiegu wynosi 999.67M, przy całkowitej podaży 999670613.644676. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.11K.