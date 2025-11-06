Informacje o cenie Deploy (DEPLOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00521804$ 0.00521804 $ 0.00521804 Najniższa cena $ 0.00007221$ 0.00007221 $ 0.00007221 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Deploy (DEPLOY) wynosi $0.00008942. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEPLOY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEPLOY w historii to $ 0.00521804, a najniższy to $ 0.00007221.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEPLOY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Deploy (DEPLOY)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Deploy wynosi $ 8.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEPLOY w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.94K.