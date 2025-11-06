GiełdaDEX+
Aktualna cena Deploy to 0.00008942 USD. Śledź aktualizacje cen DEPLOY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DEPLOY łatwo w MEXC już teraz.

Logo Deploy

Cena Deploy (DEPLOY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DEPLOY do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Deploy (DEPLOY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:09:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Deploy (DEPLOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00521804
$ 0.00521804$ 0.00521804

$ 0.00007221
$ 0.00007221$ 0.00007221

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Deploy (DEPLOY) wynosi $0.00008942. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEPLOY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEPLOY w historii to $ 0.00521804, a najniższy to $ 0.00007221.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEPLOY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Deploy (DEPLOY)

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

--
----

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Deploy wynosi $ 8.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEPLOY w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.94K.

Historia ceny Deploy (DEPLOY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Deploy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Deploy do USD wyniosła $ +0.0000155216.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Deploy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Deploy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ +0.0000155216+17.36%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Deploy (DEPLOY)

One platform, every blockchain , Empowering creators & communities with fair, no-code token launches Deploy

Deploy is a next-generation multi-chain launchpad powered by AI-driven automation, designed to make token creation as effortless as sending a tweet. By unifying fragmented ecosystems, Deploy provides instant liquidity, standardized fair launch protocols, and community-driven discovery tools. Its native token, DEPLOY, unlocks discounted fees, staking rewards, governance rights, and revenue sharing. With audited smart contracts, liquidity locks, and advanced anti-bot protection, Deploy redefines token launches with transparency, accessibility, and scalability—empowering creators, investors, and developers to drive blockchain adoption forward.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Deploy (w USD)

Jaka będzie wartość Deploy (DEPLOY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Deploy (DEPLOY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Deploy.

Sprawdź teraz prognozę ceny Deploy!

DEPLOY na lokalne waluty

Tokenomika Deploy (DEPLOY)

Zrozumienie tokenomiki Deploy (DEPLOY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DEPLOYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Deploy (DEPLOY)

Jaka jest dziś wartość Deploy (DEPLOY)?
Aktualna cena DEPLOY w USD wynosi 0.00008942USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DEPLOY do USD?
Aktualna cena DEPLOY w USD wynosi $ 0.00008942. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Deploy?
Kapitalizacja rynkowa dla DEPLOY wynosi $ 8.94K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DEPLOY w obiegu?
W obiegu DEPLOY znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DEPLOY?
DEPLOY osiąga ATH w wysokości 0.00521804 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DEPLOY?
DEPLOY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00007221 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DEPLOY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DEPLOY wynosi -- USD.
Czy w tym roku DEPLOY pójdzie wyżej?
DEPLOY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DEPLOY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:09:28 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Deploy (DEPLOY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

