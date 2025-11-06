Informacje o cenie Dephaser JPY (JPYT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00641726 $ 0.00641726 $ 0.00641726 Minimum 24h $ 0.0065965 $ 0.0065965 $ 0.0065965 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00641726$ 0.00641726 $ 0.00641726 Maksimum 24h $ 0.0065965$ 0.0065965 $ 0.0065965 Historyczne maksimum $ 0.00682267$ 0.00682267 $ 0.00682267 Najniższa cena $ 0.00631154$ 0.00631154 $ 0.00631154 Zmiana ceny (1H) -0.81% Zmiana ceny (1D) -0.44% Zmiana ceny (7D) -1.85% Zmiana ceny (7D) -1.85%

Aktualna cena Dephaser JPY (JPYT) wynosi $0.00642736. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JPYT wahał się między $ 0.00641726 a $ 0.0065965, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JPYT w historii to $ 0.00682267, a najniższy to $ 0.00631154.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JPYT zmieniły się o -0.81% w ciągu ostatniej godziny, o -0.44% w ciągu 24 godzin i o -1.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dephaser JPY (JPYT)

Kapitalizacja rynkowa $ 161.99K$ 161.99K $ 161.99K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 161.99K$ 161.99K $ 161.99K Podaż w obiegu 25.14M 25.14M 25.14M Całkowita podaż 25,138,085.16154 25,138,085.16154 25,138,085.16154

Obecna kapitalizacja rynkowa Dephaser JPY wynosi $ 161.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JPYT w obiegu wynosi 25.14M, przy całkowitej podaży 25138085.16154. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 161.99K.