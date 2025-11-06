GiełdaDEX+
Aktualna cena Dephaser JPY to 0.00642736 USD. Śledź aktualizacje cen JPYT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JPYT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JPYT

Informacje o cenie JPYT

Czym jest JPYT

Biała księga JPYT

Oficjalna strona internetowa JPYT

Tokenomika JPYT

Prognoza cen JPYT

Cena Dephaser JPY (JPYT)

Aktualna cena 1 JPYT do USD:

$0.00646733
$0.00646733$0.00646733
+0.40%1D
USD
Dephaser JPY (JPYT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:09:11 (UTC+8)

Informacje o cenie Dephaser JPY (JPYT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00641726
$ 0.00641726$ 0.00641726
Minimum 24h
$ 0.0065965
$ 0.0065965$ 0.0065965
Maksimum 24h

$ 0.00641726
$ 0.00641726$ 0.00641726

$ 0.0065965
$ 0.0065965$ 0.0065965

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

-0.81%

-0.44%

-1.85%

-1.85%

Aktualna cena Dephaser JPY (JPYT) wynosi $0.00642736. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JPYT wahał się między $ 0.00641726 a $ 0.0065965, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JPYT w historii to $ 0.00682267, a najniższy to $ 0.00631154.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JPYT zmieniły się o -0.81% w ciągu ostatniej godziny, o -0.44% w ciągu 24 godzin i o -1.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dephaser JPY (JPYT)

$ 161.99K
$ 161.99K$ 161.99K

--
----

$ 161.99K
$ 161.99K$ 161.99K

25.14M
25.14M 25.14M

25,138,085.16154
25,138,085.16154 25,138,085.16154

Obecna kapitalizacja rynkowa Dephaser JPY wynosi $ 161.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JPYT w obiegu wynosi 25.14M, przy całkowitej podaży 25138085.16154. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 161.99K.

Historia ceny Dephaser JPY (JPYT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dephaser JPY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dephaser JPY do USD wyniosła $ -0.0001716420.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dephaser JPY do USD wyniosła $ -0.0002449781.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dephaser JPY do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.44%
30 Dni$ -0.0001716420-2.67%
60 dni$ -0.0002449781-3.81%
90 dni$ 0--

Co to jest Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dephaser JPY (JPYT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dephaser JPY (w USD)

Jaka będzie wartość Dephaser JPY (JPYT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dephaser JPY (JPYT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dephaser JPY.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dephaser JPY!

JPYT na lokalne waluty

Tokenomika Dephaser JPY (JPYT)

Zrozumienie tokenomiki Dephaser JPY (JPYT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JPYTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dephaser JPY (JPYT)

Jaka jest dziś wartość Dephaser JPY (JPYT)?
Aktualna cena JPYT w USD wynosi 0.00642736USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JPYT do USD?
Aktualna cena JPYT w USD wynosi $ 0.00642736. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dephaser JPY?
Kapitalizacja rynkowa dla JPYT wynosi $ 161.99K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JPYT w obiegu?
W obiegu JPYT znajduje się 25.14M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JPYT?
JPYT osiąga ATH w wysokości 0.00682267 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JPYT?
JPYT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00631154 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JPYT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JPYT wynosi -- USD.
Czy w tym roku JPYT pójdzie wyżej?
JPYT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JPYT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:09:11 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

