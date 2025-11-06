Informacje o cenie deOTC (DOTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena deOTC (DOTC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOTC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOTC w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOTC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o deOTC (DOTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 246.67K$ 246.67K $ 246.67K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 352.38K$ 352.38K $ 352.38K Podaż w obiegu 700.00M 700.00M 700.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa deOTC wynosi $ 246.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOTC w obiegu wynosi 700.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 352.38K.