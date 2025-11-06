Informacje o cenie Degen Express (DEGEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.97% Zmiana ceny (7D) -20.44% Zmiana ceny (7D) -20.44%

Aktualna cena Degen Express (DEGEX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEGEX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEGEX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEGEX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.97% w ciągu 24 godzin i o -20.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Degen Express (DEGEX)

Kapitalizacja rynkowa $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 27.44K$ 27.44K $ 27.44K Podaż w obiegu 908.51M 908.51M 908.51M Całkowita podaż 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

Obecna kapitalizacja rynkowa Degen Express wynosi $ 26.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEGEX w obiegu wynosi 908.51M, przy całkowitej podaży 951371042.3602728. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 27.44K.