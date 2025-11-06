Informacje o cenie DeFrogs (DEFROGS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 36.44 $ 36.44 $ 36.44 Minimum 24h $ 38.68 $ 38.68 $ 38.68 Maksimum 24h Minimum 24h $ 36.44$ 36.44 $ 36.44 Maksimum 24h $ 38.68$ 38.68 $ 38.68 Historyczne maksimum $ 3,930.55$ 3,930.55 $ 3,930.55 Najniższa cena $ 34.07$ 34.07 $ 34.07 Zmiana ceny (1H) +0.80% Zmiana ceny (1D) +2.53% Zmiana ceny (7D) -13.58% Zmiana ceny (7D) -13.58%

Aktualna cena DeFrogs (DEFROGS) wynosi $38.08. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEFROGS wahał się między $ 36.44 a $ 38.68, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEFROGS w historii to $ 3,930.55, a najniższy to $ 34.07.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEFROGS zmieniły się o +0.80% w ciągu ostatniej godziny, o +2.53% w ciągu 24 godzin i o -13.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DeFrogs (DEFROGS)

Kapitalizacja rynkowa $ 380.77K$ 380.77K $ 380.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 380.77K$ 380.77K $ 380.77K Podaż w obiegu 10.00K 10.00K 10.00K Całkowita podaż 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DeFrogs wynosi $ 380.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEFROGS w obiegu wynosi 10.00K, przy całkowitej podaży 10000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 380.77K.