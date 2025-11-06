Informacje o cenie Deflationary USD (DUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00145385$ 0.00145385 $ 0.00145385 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.90% Zmiana ceny (1D) +32.40% Zmiana ceny (7D) +17.65% Zmiana ceny (7D) +17.65%

Aktualna cena Deflationary USD (DUSD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DUSD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DUSD w historii to $ 0.00145385, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DUSD zmieniły się o +1.90% w ciągu ostatniej godziny, o +32.40% w ciągu 24 godzin i o +17.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Deflationary USD (DUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 258.39K$ 258.39K $ 258.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 258.39K$ 258.39K $ 258.39K Podaż w obiegu 727.11M 727.11M 727.11M Całkowita podaż 727,108,920.378142 727,108,920.378142 727,108,920.378142

Obecna kapitalizacja rynkowa Deflationary USD wynosi $ 258.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DUSD w obiegu wynosi 727.11M, przy całkowitej podaży 727108920.378142. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 258.39K.