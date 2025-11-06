GiełdaDEX+
Aktualna cena Deflationary USD to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DUSD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DUSD

Informacje o cenie DUSD

Czym jest DUSD

Oficjalna strona internetowa DUSD

Tokenomika DUSD

Prognoza cen DUSD

Logo Deflationary USD

Cena Deflationary USD (DUSD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DUSD do USD:

$0.00035537
+32.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Deflationary USD (DUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:18:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Deflationary USD (DUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00145385
$ 0
+1.90%

+32.40%

+17.65%

+17.65%

Aktualna cena Deflationary USD (DUSD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DUSD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DUSD w historii to $ 0.00145385, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DUSD zmieniły się o +1.90% w ciągu ostatniej godziny, o +32.40% w ciągu 24 godzin i o +17.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Deflationary USD (DUSD)

$ 258.39K
--
$ 258.39K
727.11M
727,108,920.378142
Obecna kapitalizacja rynkowa Deflationary USD wynosi $ 258.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DUSD w obiegu wynosi 727.11M, przy całkowitej podaży 727108920.378142. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 258.39K.

Historia ceny Deflationary USD (DUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Deflationary USD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Deflationary USD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Deflationary USD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Deflationary USD do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+32.40%
30 Dni$ 0-62.93%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Deflationary USD (DUSD)

Automated buyback and burn

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Deflationary USD (DUSD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Deflationary USD (w USD)

Jaka będzie wartość Deflationary USD (DUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Deflationary USD (DUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Deflationary USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny Deflationary USD!

DUSD na lokalne waluty

Tokenomika Deflationary USD (DUSD)

Zrozumienie tokenomiki Deflationary USD (DUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Deflationary USD (DUSD)

Jaka jest dziś wartość Deflationary USD (DUSD)?
Aktualna cena DUSD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DUSD do USD?
Aktualna cena DUSD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Deflationary USD?
Kapitalizacja rynkowa dla DUSD wynosi $ 258.39K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DUSD w obiegu?
W obiegu DUSD znajduje się 727.11M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DUSD?
DUSD osiąga ATH w wysokości 0.00145385 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DUSD?
DUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku DUSD pójdzie wyżej?
DUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Deflationary USD (DUSD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

