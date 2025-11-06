Informacje o cenie Defidash (DEFIDASH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0115582 $ 0.0115582 $ 0.0115582 Minimum 24h $ 0.01164606 $ 0.01164606 $ 0.01164606 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0115582$ 0.0115582 $ 0.0115582 Maksimum 24h $ 0.01164606$ 0.01164606 $ 0.01164606 Historyczne maksimum $ 0.02970776$ 0.02970776 $ 0.02970776 Najniższa cena $ 0.0115582$ 0.0115582 $ 0.0115582 Zmiana ceny (1H) -0.06% Zmiana ceny (1D) -0.80% Zmiana ceny (7D) -11.13% Zmiana ceny (7D) -11.13%

Aktualna cena Defidash (DEFIDASH) wynosi $0.01155237. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEFIDASH wahał się między $ 0.0115582 a $ 0.01164606, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEFIDASH w historii to $ 0.02970776, a najniższy to $ 0.0115582.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEFIDASH zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -0.80% w ciągu 24 godzin i o -11.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Defidash (DEFIDASH)

Kapitalizacja rynkowa $ 231.57K$ 231.57K $ 231.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 231.57K$ 231.57K $ 231.57K Podaż w obiegu 20.00M 20.00M 20.00M Całkowita podaż 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Defidash wynosi $ 231.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEFIDASH w obiegu wynosi 20.00M, przy całkowitej podaży 20000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 231.57K.