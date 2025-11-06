GiełdaDEX+
Aktualna cena Defi Tiger to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DTG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DTG łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Defi Tiger to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DTG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DTG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DTG

Informacje o cenie DTG

Czym jest DTG

Biała księga DTG

Oficjalna strona internetowa DTG

Tokenomika DTG

Prognoza cen DTG

Cena Defi Tiger (DTG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DTG do USD:

--
----
+30.10%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Defi Tiger (DTG) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Defi Tiger (DTG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.28%

+30.33%

-18.43%

-18.43%

Aktualna cena Defi Tiger (DTG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DTG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DTG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DTG zmieniły się o +2.28% w ciągu ostatniej godziny, o +30.33% w ciągu 24 godzin i o -18.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Defi Tiger (DTG)

$ 853.44K
$ 853.44K$ 853.44K

--
----

$ 853.44K
$ 853.44K$ 853.44K

352.87T
352.87T 352.87T

352,868,979,860,163.4
352,868,979,860,163.4 352,868,979,860,163.4

Obecna kapitalizacja rynkowa Defi Tiger wynosi $ 853.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DTG w obiegu wynosi 352.87T, przy całkowitej podaży 352868979860163.4. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 853.44K.

Historia ceny Defi Tiger (DTG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Defi Tiger do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Defi Tiger do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Defi Tiger do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Defi Tiger do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+30.33%
30 Dni$ 0-18.96%
60 dni$ 0-58.00%
90 dni$ 0--

Co to jest Defi Tiger (DTG)

DTG is a Decentralized Meme Asset driven by a community Of Defi Enthusiasts with a unique love for felines.

With the calm ferocity of a Tiger and the quiet hum of a financial hub, we believe we can change the world one Transaction and one Tiger at a time.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Defi Tiger (w USD)

Jaka będzie wartość Defi Tiger (DTG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Defi Tiger (DTG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Defi Tiger.

Sprawdź teraz prognozę ceny Defi Tiger!

DTG na lokalne waluty

Tokenomika Defi Tiger (DTG)

Zrozumienie tokenomiki Defi Tiger (DTG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DTGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Defi Tiger (DTG)

Jaka jest dziś wartość Defi Tiger (DTG)?
Aktualna cena DTG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DTG do USD?
Aktualna cena DTG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Defi Tiger?
Kapitalizacja rynkowa dla DTG wynosi $ 853.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DTG w obiegu?
W obiegu DTG znajduje się 352.87T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DTG?
DTG osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DTG?
DTG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DTG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DTG wynosi -- USD.
Czy w tym roku DTG pójdzie wyżej?
DTG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DTG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Defi Tiger (DTG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

