Informacje o cenie Defi Tiger (DTG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.28% Zmiana ceny (1D) +30.33% Zmiana ceny (7D) -18.43% Zmiana ceny (7D) -18.43%

Aktualna cena Defi Tiger (DTG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DTG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DTG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DTG zmieniły się o +2.28% w ciągu ostatniej godziny, o +30.33% w ciągu 24 godzin i o -18.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Defi Tiger (DTG)

Kapitalizacja rynkowa $ 853.44K$ 853.44K $ 853.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 853.44K$ 853.44K $ 853.44K Podaż w obiegu 352.87T 352.87T 352.87T Całkowita podaż 352,868,979,860,163.4 352,868,979,860,163.4 352,868,979,860,163.4

Obecna kapitalizacja rynkowa Defi Tiger wynosi $ 853.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DTG w obiegu wynosi 352.87T, przy całkowitej podaży 352868979860163.4. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 853.44K.