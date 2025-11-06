Informacje o cenie Decrypting (DCRYPT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00225565 $ 0.00225565 $ 0.00225565 Minimum 24h $ 0.0026187 $ 0.0026187 $ 0.0026187 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00225565$ 0.00225565 $ 0.00225565 Maksimum 24h $ 0.0026187$ 0.0026187 $ 0.0026187 Historyczne maksimum $ 0.01196398$ 0.01196398 $ 0.01196398 Najniższa cena $ 0.00207953$ 0.00207953 $ 0.00207953 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +6.97% Zmiana ceny (7D) -17.73% Zmiana ceny (7D) -17.73%

Aktualna cena Decrypting (DCRYPT) wynosi $0.0024531. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DCRYPT wahał się między $ 0.00225565 a $ 0.0026187, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DCRYPT w historii to $ 0.01196398, a najniższy to $ 0.00207953.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DCRYPT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.97% w ciągu 24 godzin i o -17.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Decrypting (DCRYPT)

Kapitalizacja rynkowa $ 129.72K$ 129.72K $ 129.72K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 245.44K$ 245.44K $ 245.44K Podaż w obiegu 52.85M 52.85M 52.85M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Decrypting wynosi $ 129.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DCRYPT w obiegu wynosi 52.85M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 245.44K.