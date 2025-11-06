GiełdaDEX+
Aktualna cena Decrypting to 0.0024531 USD. Śledź aktualizacje cen DCRYPT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DCRYPT łatwo w MEXC już teraz.

Logo Decrypting

Cena Decrypting (DCRYPT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DCRYPT do USD:

$0.0024531
$0.0024531$0.0024531
+6.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Decrypting (DCRYPT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:08:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Decrypting (DCRYPT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00225565
$ 0.00225565$ 0.00225565
Minimum 24h
$ 0.0026187
$ 0.0026187$ 0.0026187
Maksimum 24h

$ 0.00225565
$ 0.00225565$ 0.00225565

$ 0.0026187
$ 0.0026187$ 0.0026187

$ 0.01196398
$ 0.01196398$ 0.01196398

$ 0.00207953
$ 0.00207953$ 0.00207953

-0.00%

+6.97%

-17.73%

-17.73%

Aktualna cena Decrypting (DCRYPT) wynosi $0.0024531. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DCRYPT wahał się między $ 0.00225565 a $ 0.0026187, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DCRYPT w historii to $ 0.01196398, a najniższy to $ 0.00207953.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DCRYPT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.97% w ciągu 24 godzin i o -17.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Decrypting (DCRYPT)

$ 129.72K
$ 129.72K$ 129.72K

--
----

$ 245.44K
$ 245.44K$ 245.44K

52.85M
52.85M 52.85M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Decrypting wynosi $ 129.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DCRYPT w obiegu wynosi 52.85M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 245.44K.

Historia ceny Decrypting (DCRYPT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Decrypting do USD wyniosła $ +0.00015993.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Decrypting do USD wyniosła $ -0.0011427884.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Decrypting do USD wyniosła $ -0.0014631154.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Decrypting do USD wyniosła $ -0.0027268310892052496.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00015993+6.97%
30 Dni$ -0.0011427884-46.58%
60 dni$ -0.0014631154-59.64%
90 dni$ -0.0027268310892052496-52.64%

Co to jest Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Decrypting (DCRYPT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Decrypting (w USD)

Jaka będzie wartość Decrypting (DCRYPT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Decrypting (DCRYPT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Decrypting.

Sprawdź teraz prognozę ceny Decrypting!

DCRYPT na lokalne waluty

Tokenomika Decrypting (DCRYPT)

Zrozumienie tokenomiki Decrypting (DCRYPT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DCRYPTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Decrypting (DCRYPT)

Jaka jest dziś wartość Decrypting (DCRYPT)?
Aktualna cena DCRYPT w USD wynosi 0.0024531USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DCRYPT do USD?
Aktualna cena DCRYPT w USD wynosi $ 0.0024531. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Decrypting?
Kapitalizacja rynkowa dla DCRYPT wynosi $ 129.72K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DCRYPT w obiegu?
W obiegu DCRYPT znajduje się 52.85M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DCRYPT?
DCRYPT osiąga ATH w wysokości 0.01196398 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DCRYPT?
DCRYPT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00207953 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DCRYPT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DCRYPT wynosi -- USD.
Czy w tym roku DCRYPT pójdzie wyżej?
DCRYPT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DCRYPT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:08:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Decrypting (DCRYPT)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

