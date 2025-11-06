Cena Decrypting (DCRYPT)
Aktualna cena Decrypting (DCRYPT) wynosi $0.0024531. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DCRYPT wahał się między $ 0.00225565 a $ 0.0026187, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DCRYPT w historii to $ 0.01196398, a najniższy to $ 0.00207953.
Pod względem krótkoterminowych wyniki DCRYPT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.97% w ciągu 24 godzin i o -17.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Decrypting wynosi $ 129.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DCRYPT w obiegu wynosi 52.85M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 245.44K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Decrypting do USD wyniosła $ +0.00015993.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Decrypting do USD wyniosła $ -0.0011427884.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Decrypting do USD wyniosła $ -0.0014631154.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Decrypting do USD wyniosła $ -0.0027268310892052496.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00015993
|+6.97%
|30 Dni
|$ -0.0011427884
|-46.58%
|60 dni
|$ -0.0014631154
|-59.64%
|90 dni
|$ -0.0027268310892052496
|-52.64%
Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry
Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.
Core Innovation:
Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution
Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services
AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations
Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services
Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants
Why Now?
The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:
Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030
Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue
Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions
Community Demand: Growing desire for equitable value distribution
Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation
MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!
Jaka będzie wartość Decrypting (DCRYPT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Decrypting (DCRYPT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Decrypting.
Sprawdź teraz prognozę ceny Decrypting!
Zrozumienie tokenomiki Decrypting (DCRYPT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DCRYPTjuż teraz!
