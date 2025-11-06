Informacje o cenie Dechat (DECHAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00357145 $ 0.00357145 $ 0.00357145 Minimum 24h $ 0.00461544 $ 0.00461544 $ 0.00461544 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00357145$ 0.00357145 $ 0.00357145 Maksimum 24h $ 0.00461544$ 0.00461544 $ 0.00461544 Historyczne maksimum $ 8.15$ 8.15 $ 8.15 Najniższa cena $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +6.78% Zmiana ceny (7D) +11.01% Zmiana ceny (7D) +11.01%

Aktualna cena Dechat (DECHAT) wynosi $0.00381345. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DECHAT wahał się między $ 0.00357145 a $ 0.00461544, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DECHAT w historii to $ 8.15, a najniższy to $ 0.00150656.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DECHAT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.78% w ciągu 24 godzin i o +11.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dechat (DECHAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 95.34K$ 95.34K $ 95.34K Podaż w obiegu 3.70M 3.70M 3.70M Całkowita podaż 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dechat wynosi $ 14.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DECHAT w obiegu wynosi 3.70M, przy całkowitej podaży 25000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 95.34K.