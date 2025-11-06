GiełdaDEX+
Aktualna cena DataMind to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DMIND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DMIND łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena DataMind to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DMIND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DMIND łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DMIND

Informacje o cenie DMIND

Czym jest DMIND

Biała księga DMIND

Oficjalna strona internetowa DMIND

Tokenomika DMIND

Prognoza cen DMIND

Logo DataMind

Cena DataMind (DMIND)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DMIND do USD:

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
DataMind (DMIND) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:07:22 (UTC+8)

Informacje o cenie DataMind (DMIND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Aktualna cena DataMind (DMIND) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DMIND wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DMIND w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DMIND zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DataMind (DMIND)

Obecna kapitalizacja rynkowa DataMind wynosi $ 8.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DMIND w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.36K.

Historia ceny DataMind (DMIND) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DataMind do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DataMind do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DataMind do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DataMind do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-13.31%
60 dni$ 0-9.90%
90 dni$ 0--

Co to jest DataMind (DMIND)

he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today’s world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here’s the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you’re not part of a huge company with massive resources, you’re left out of the AI revolution.

Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain.

It’s like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it’s powered by a global community.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny DataMind (w USD)

Jaka będzie wartość DataMind (DMIND) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DataMind (DMIND) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DataMind.

Sprawdź teraz prognozę ceny DataMind!

DMIND na lokalne waluty

Tokenomika DataMind (DMIND)

Zrozumienie tokenomiki DataMind (DMIND) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DMINDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DataMind (DMIND)

Jaka jest dziś wartość DataMind (DMIND)?
Aktualna cena DMIND w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DMIND do USD?
Aktualna cena DMIND w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DataMind?
Kapitalizacja rynkowa dla DMIND wynosi $ 8.36K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DMIND w obiegu?
W obiegu DMIND znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DMIND?
DMIND osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DMIND?
DMIND zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DMIND?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DMIND wynosi -- USD.
Czy w tym roku DMIND pójdzie wyżej?
DMIND może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DMIND, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe DataMind (DMIND)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

