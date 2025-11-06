Informacje o cenie DAOBase (BEE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02008319 $ 0.02008319 $ 0.02008319 Minimum 24h $ 0.02008991 $ 0.02008991 $ 0.02008991 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02008319$ 0.02008319 $ 0.02008319 Maksimum 24h $ 0.02008991$ 0.02008991 $ 0.02008991 Historyczne maksimum $ 0.119035$ 0.119035 $ 0.119035 Najniższa cena $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.01% Zmiana ceny (7D) -7.60% Zmiana ceny (7D) -7.60%

Aktualna cena DAOBase (BEE) wynosi $0.02008558. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEE wahał się między $ 0.02008319 a $ 0.02008991, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEE w historii to $ 0.119035, a najniższy to $ 0.00840027.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o -7.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DAOBase (BEE)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.09M$ 20.09M $ 20.09M Podaż w obiegu 55.00M 55.00M 55.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DAOBase wynosi $ 1.10M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEE w obiegu wynosi 55.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.09M.