Informacje o cenie DAIFUKU (DAIFUKU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.04% Zmiana ceny (1D) +2.79% Zmiana ceny (7D) -24.45% Zmiana ceny (7D) -24.45%

Aktualna cena DAIFUKU (DAIFUKU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DAIFUKU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DAIFUKU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DAIFUKU zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +2.79% w ciągu 24 godzin i o -24.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DAIFUKU (DAIFUKU)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Podaż w obiegu 911.03M 911.03M 911.03M Całkowita podaż 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

Obecna kapitalizacja rynkowa DAIFUKU wynosi $ 9.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DAIFUKU w obiegu wynosi 911.03M, przy całkowitej podaży 911025121.3007833. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.35K.