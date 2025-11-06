GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena DAIFUKU to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DAIFUKU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DAIFUKU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena DAIFUKU to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DAIFUKU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DAIFUKU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DAIFUKU

Informacje o cenie DAIFUKU

Czym jest DAIFUKU

Oficjalna strona internetowa DAIFUKU

Tokenomika DAIFUKU

Prognoza cen DAIFUKU

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo DAIFUKU

Cena DAIFUKU (DAIFUKU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DAIFUKU do USD:

--
----
+2.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DAIFUKU (DAIFUKU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:06:37 (UTC+8)

Informacje o cenie DAIFUKU (DAIFUKU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+2.79%

-24.45%

-24.45%

Aktualna cena DAIFUKU (DAIFUKU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DAIFUKU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DAIFUKU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DAIFUKU zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +2.79% w ciągu 24 godzin i o -24.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DAIFUKU (DAIFUKU)

$ 9.35K
$ 9.35K$ 9.35K

--
----

$ 9.35K
$ 9.35K$ 9.35K

911.03M
911.03M 911.03M

911,025,121.3007833
911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

Obecna kapitalizacja rynkowa DAIFUKU wynosi $ 9.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DAIFUKU w obiegu wynosi 911.03M, przy całkowitej podaży 911025121.3007833. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.35K.

Historia ceny DAIFUKU (DAIFUKU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DAIFUKU do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DAIFUKU do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DAIFUKU do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DAIFUKU do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.79%
30 Dni$ 0-63.00%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest DAIFUKU (DAIFUKU)

Daifuku is a real Shiba Inu dog in based in Japan. Daifuku is well loved and recognized globally being the star of many memes and photos/videos. Daifuku is a community driven project with brand recognition. Daifuku also serves to teach the lessons of decentralization and treating each other respectfully. Daifuku was rugged and true colors showed, the Daifuku community has come for their revenge. Community participation and empowerment while also paying respect to a famous Shiba Inu. Daifuku will provide that much needed integrity and transparency in the industry.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DAIFUKU (DAIFUKU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DAIFUKU (w USD)

Jaka będzie wartość DAIFUKU (DAIFUKU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DAIFUKU (DAIFUKU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DAIFUKU.

Sprawdź teraz prognozę ceny DAIFUKU!

DAIFUKU na lokalne waluty

Tokenomika DAIFUKU (DAIFUKU)

Zrozumienie tokenomiki DAIFUKU (DAIFUKU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DAIFUKUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DAIFUKU (DAIFUKU)

Jaka jest dziś wartość DAIFUKU (DAIFUKU)?
Aktualna cena DAIFUKU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DAIFUKU do USD?
Aktualna cena DAIFUKU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DAIFUKU?
Kapitalizacja rynkowa dla DAIFUKU wynosi $ 9.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DAIFUKU w obiegu?
W obiegu DAIFUKU znajduje się 911.03M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DAIFUKU?
DAIFUKU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DAIFUKU?
DAIFUKU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DAIFUKU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DAIFUKU wynosi -- USD.
Czy w tym roku DAIFUKU pójdzie wyżej?
DAIFUKU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DAIFUKU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:06:37 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DAIFUKU (DAIFUKU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,324.92
$103,324.92$103,324.92

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.43
$3,384.43$3,384.43

-0.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.06
$159.06$159.06

-0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,324.92
$103,324.92$103,324.92

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.43
$3,384.43$3,384.43

-0.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3233
$2.3233$2.3233

+2.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.06
$159.06$159.06

-0.90%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0933
$1.0933$1.0933

+0.74%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2036
$0.2036$0.2036

+307.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000413
$0.0000000413$0.0000000413

+173.50%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005515
$0.000005515$0.000005515

+192.10%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004558
$0.000000000000000000004558$0.000000000000000000004558

+107.08%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23781
$0.23781$0.23781

+87.59%