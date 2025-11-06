Informacje o cenie Cypherspace (CYPHER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.58% Zmiana ceny (1D) -4.79% Zmiana ceny (7D) -20.72% Zmiana ceny (7D) -20.72%

Aktualna cena Cypherspace (CYPHER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CYPHER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CYPHER w historii to $ 0.00201261, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CYPHER zmieniły się o +0.58% w ciągu ostatniej godziny, o -4.79% w ciągu 24 godzin i o -20.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cypherspace (CYPHER)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K Podaż w obiegu 999.56M 999.56M 999.56M Całkowita podaż 999,563,521.715143 999,563,521.715143 999,563,521.715143

Obecna kapitalizacja rynkowa Cypherspace wynosi $ 12.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CYPHER w obiegu wynosi 999.56M, przy całkowitej podaży 999563521.715143. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.27K.