Informacje o cenie Cybercentry (CENTRY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00149364 $ 0.00149364 $ 0.00149364 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00149364$ 0.00149364 $ 0.00149364 Historyczne maksimum $ 0.0020333$ 0.0020333 $ 0.0020333 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.12% Zmiana ceny (1D) +66.76% Zmiana ceny (7D) +53.26% Zmiana ceny (7D) +53.26%

Aktualna cena Cybercentry (CENTRY) wynosi $0.0013481. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CENTRY wahał się między $ 0 a $ 0.00149364, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CENTRY w historii to $ 0.0020333, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CENTRY zmieniły się o -2.12% w ciągu ostatniej godziny, o +66.76% w ciągu 24 godzin i o +53.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cybercentry (CENTRY)

Kapitalizacja rynkowa $ 674.05K$ 674.05K $ 674.05K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Podaż w obiegu 500.00M 500.00M 500.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Cybercentry wynosi $ 674.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CENTRY w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.35M.