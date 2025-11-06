Informacje o cenie CWYPTO (CWYPTO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.60% Zmiana ceny (7D) -19.51% Zmiana ceny (7D) -19.51%

Aktualna cena CWYPTO (CWYPTO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CWYPTO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CWYPTO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CWYPTO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.60% w ciągu 24 godzin i o -19.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CWYPTO (CWYPTO)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K Podaż w obiegu 999.24M 999.24M 999.24M Całkowita podaż 999,235,319.65886 999,235,319.65886 999,235,319.65886

Obecna kapitalizacja rynkowa CWYPTO wynosi $ 6.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CWYPTO w obiegu wynosi 999.24M, przy całkowitej podaży 999235319.65886. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.04K.