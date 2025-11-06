GiełdaDEX+
Aktualna cena CV3 to 0.00012021 USD. Śledź aktualizacje cen CV3AI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CV3AI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena CV3 to 0.00012021 USD. Śledź aktualizacje cen CV3AI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CV3AI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CV3AI

Informacje o cenie CV3AI

Czym jest CV3AI

Biała księga CV3AI

Oficjalna strona internetowa CV3AI

Tokenomika CV3AI

Prognoza cen CV3AI

Cena CV3 (CV3AI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CV3AI do USD:

$0.00012021
-5.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
CV3 (CV3AI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:59 (UTC+8)

Informacje o cenie CV3 (CV3AI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00012027
Minimum 24h
$ 0.000137
Maksimum 24h

$ 0.00012027
$ 0.000137
$ 0.00050909
$ 0.00007362
-1.32%

-5.19%

-31.49%

-31.49%

Aktualna cena CV3 (CV3AI) wynosi $0.00012021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CV3AI wahał się między $ 0.00012027 a $ 0.000137, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CV3AI w historii to $ 0.00050909, a najniższy to $ 0.00007362.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CV3AI zmieniły się o -1.32% w ciągu ostatniej godziny, o -5.19% w ciągu 24 godzin i o -31.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CV3 (CV3AI)

$ 119.07K
--
$ 119.07K
990.00M
990,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa CV3 wynosi $ 119.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CV3AI w obiegu wynosi 990.00M, przy całkowitej podaży 990000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 119.07K.

Historia ceny CV3 (CV3AI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CV3 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CV3 do USD wyniosła $ -0.0000474496.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CV3 do USD wyniosła $ -0.0000685869.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CV3 do USD wyniosła $ -0.00002969901611095002.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-5.19%
30 Dni$ -0.0000474496-39.47%
60 dni$ -0.0000685869-57.05%
90 dni$ -0.00002969901611095002-19.81%

Co to jest CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny CV3 (w USD)

Jaka będzie wartość CV3 (CV3AI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CV3 (CV3AI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CV3.

Sprawdź teraz prognozę ceny CV3!

CV3AI na lokalne waluty

Tokenomika CV3 (CV3AI)

Zrozumienie tokenomiki CV3 (CV3AI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CV3AIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CV3 (CV3AI)

Jaka jest dziś wartość CV3 (CV3AI)?
Aktualna cena CV3AI w USD wynosi 0.00012021USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CV3AI do USD?
Aktualna cena CV3AI w USD wynosi $ 0.00012021. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CV3?
Kapitalizacja rynkowa dla CV3AI wynosi $ 119.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CV3AI w obiegu?
W obiegu CV3AI znajduje się 990.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CV3AI?
CV3AI osiąga ATH w wysokości 0.00050909 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CV3AI?
CV3AI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00007362 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CV3AI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CV3AI wynosi -- USD.
Czy w tym roku CV3AI pójdzie wyżej?
CV3AI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CV3AI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

