Informacje o cenie CV3 (CV3AI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00012027 $ 0.00012027 $ 0.00012027 Minimum 24h $ 0.000137 $ 0.000137 $ 0.000137 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00012027$ 0.00012027 $ 0.00012027 Maksimum 24h $ 0.000137$ 0.000137 $ 0.000137 Historyczne maksimum $ 0.00050909$ 0.00050909 $ 0.00050909 Najniższa cena $ 0.00007362$ 0.00007362 $ 0.00007362 Zmiana ceny (1H) -1.32% Zmiana ceny (1D) -5.19% Zmiana ceny (7D) -31.49% Zmiana ceny (7D) -31.49%

Aktualna cena CV3 (CV3AI) wynosi $0.00012021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CV3AI wahał się między $ 0.00012027 a $ 0.000137, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CV3AI w historii to $ 0.00050909, a najniższy to $ 0.00007362.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CV3AI zmieniły się o -1.32% w ciągu ostatniej godziny, o -5.19% w ciągu 24 godzin i o -31.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CV3 (CV3AI)

Kapitalizacja rynkowa $ 119.07K$ 119.07K $ 119.07K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 119.07K$ 119.07K $ 119.07K Podaż w obiegu 990.00M 990.00M 990.00M Całkowita podaż 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CV3 wynosi $ 119.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CV3AI w obiegu wynosi 990.00M, przy całkowitej podaży 990000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 119.07K.