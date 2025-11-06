Informacje o cenie CTOC (CTOC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03244564 $ 0.03244564 $ 0.03244564 Minimum 24h $ 0.03293289 $ 0.03293289 $ 0.03293289 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03244564$ 0.03244564 $ 0.03244564 Maksimum 24h $ 0.03293289$ 0.03293289 $ 0.03293289 Historyczne maksimum $ 0.154429$ 0.154429 $ 0.154429 Najniższa cena $ 0.00791853$ 0.00791853 $ 0.00791853 Zmiana ceny (1H) -0.17% Zmiana ceny (1D) -1.29% Zmiana ceny (7D) -0.36% Zmiana ceny (7D) -0.36%

Aktualna cena CTOC (CTOC) wynosi $0.03245891. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CTOC wahał się między $ 0.03244564 a $ 0.03293289, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CTOC w historii to $ 0.154429, a najniższy to $ 0.00791853.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CTOC zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o -1.29% w ciągu 24 godzin i o -0.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CTOC (CTOC)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 162.29M$ 162.29M $ 162.29M Podaż w obiegu 60.50M 60.50M 60.50M Całkowita podaż 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CTOC wynosi $ 1.96M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CTOC w obiegu wynosi 60.50M, przy całkowitej podaży 5000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 162.29M.