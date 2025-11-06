GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena CrystalMine to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CRYSTAL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRYSTAL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena CrystalMine to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CRYSTAL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRYSTAL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRYSTAL

Informacje o cenie CRYSTAL

Czym jest CRYSTAL

Biała księga CRYSTAL

Oficjalna strona internetowa CRYSTAL

Tokenomika CRYSTAL

Prognoza cen CRYSTAL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo CrystalMine

Cena CrystalMine (CRYSTAL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CRYSTAL do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
CrystalMine (CRYSTAL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:37 (UTC+8)

Informacje o cenie CrystalMine (CRYSTAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.09%

-5.57%

-5.57%

Aktualna cena CrystalMine (CRYSTAL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRYSTAL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRYSTAL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRYSTAL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.09% w ciągu 24 godzin i o -5.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CrystalMine (CRYSTAL)

$ 7.98K
$ 7.98K$ 7.98K

--
----

$ 7.98K
$ 7.98K$ 7.98K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CrystalMine wynosi $ 7.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRYSTAL w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.98K.

Historia ceny CrystalMine (CRYSTAL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CrystalMine do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CrystalMine do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CrystalMine do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CrystalMine do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.09%
30 Dni$ 0-22.74%
60 dni$ 0-37.97%
90 dni$ 0--

Co to jest CrystalMine (CRYSTAL)

CrystalMine is a science fiction-themed NFT strategy game full of futuristic and adventurous spirit. In this game, players will command workers and spaceships to cross the vast galaxy in search of the mysterious and precious mineral - $Crystal. This mineral is not only a source of energy for life in the universe, but also the key to your survival, development and profit in this world.

Vision of the game

CrystalMine aims to become one of the most influential science fiction games on the blockchain. We hope to bring players not only a game experience with strong strategy and playability, but also a sense of immersion in deep participation in the metaverse:

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CrystalMine (CRYSTAL)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CrystalMine (w USD)

Jaka będzie wartość CrystalMine (CRYSTAL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CrystalMine (CRYSTAL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CrystalMine.

Sprawdź teraz prognozę ceny CrystalMine!

CRYSTAL na lokalne waluty

Tokenomika CrystalMine (CRYSTAL)

Zrozumienie tokenomiki CrystalMine (CRYSTAL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRYSTALjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CrystalMine (CRYSTAL)

Jaka jest dziś wartość CrystalMine (CRYSTAL)?
Aktualna cena CRYSTAL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRYSTAL do USD?
Aktualna cena CRYSTAL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CrystalMine?
Kapitalizacja rynkowa dla CRYSTAL wynosi $ 7.98K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRYSTAL w obiegu?
W obiegu CRYSTAL znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRYSTAL?
CRYSTAL osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRYSTAL?
CRYSTAL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRYSTAL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRYSTAL wynosi -- USD.
Czy w tym roku CRYSTAL pójdzie wyżej?
CRYSTAL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRYSTAL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:37 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe CrystalMine (CRYSTAL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,297.69
$103,297.69$103,297.69

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.00
$3,384.00$3,384.00

-0.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.05
$159.05$159.05

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,297.69
$103,297.69$103,297.69

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.00
$3,384.00$3,384.00

-0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3223
$2.3223$2.3223

+2.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.05
$159.05$159.05

-0.91%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0941
$1.0941$1.0941

+0.82%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2032
$0.2032$0.2032

+306.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000451
$0.0000000451$0.0000000451

+198.67%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005515
$0.000005515$0.000005515

+192.10%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004558
$0.000000000000000000004558$0.000000000000000000004558

+107.08%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23967
$0.23967$0.23967

+89.05%