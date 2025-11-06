Informacje o cenie CrystalMine (CRYSTAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.09% Zmiana ceny (7D) -5.57% Zmiana ceny (7D) -5.57%

Aktualna cena CrystalMine (CRYSTAL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRYSTAL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRYSTAL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRYSTAL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.09% w ciągu 24 godzin i o -5.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CrystalMine (CRYSTAL)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CrystalMine wynosi $ 7.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRYSTAL w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.98K.