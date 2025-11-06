GiełdaDEX+
Aktualna cena CryptoPeso to 0.068938 USD. Śledź aktualizacje cen CRP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRP łatwo w MEXC już teraz.

Logo CryptoPeso

Cena CryptoPeso (CRP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CRP do USD:

$0.068939
+4.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
CryptoPeso (CRP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:16:17 (UTC+8)

Informacje o cenie CryptoPeso (CRP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.065451
Minimum 24h
$ 0.069715
Maksimum 24h

$ 0.065451
$ 0.069715
$ 0.110133
$ 0.062
+1.15%

+4.55%

-10.74%

-10.74%

Aktualna cena CryptoPeso (CRP) wynosi $0.068938. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRP wahał się między $ 0.065451 a $ 0.069715, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRP w historii to $ 0.110133, a najniższy to $ 0.062.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRP zmieniły się o +1.15% w ciągu ostatniej godziny, o +4.55% w ciągu 24 godzin i o -10.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CryptoPeso (CRP)

$ 1.59M
--
$ 1.59M
23.00M
23,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa CryptoPeso wynosi $ 1.59M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRP w obiegu wynosi 23.00M, przy całkowitej podaży 23000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.59M.

Historia ceny CryptoPeso (CRP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CryptoPeso do USD wyniosła $ +0.00299969.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CryptoPeso do USD wyniosła $ -0.0211770090.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CryptoPeso do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CryptoPeso do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00299969+4.55%
30 Dni$ -0.0211770090-30.71%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest CryptoPeso (CRP)

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CryptoPeso (CRP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CryptoPeso (w USD)

Jaka będzie wartość CryptoPeso (CRP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CryptoPeso (CRP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CryptoPeso.

Sprawdź teraz prognozę ceny CryptoPeso!

CRP na lokalne waluty

Tokenomika CryptoPeso (CRP)

Zrozumienie tokenomiki CryptoPeso (CRP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CryptoPeso (CRP)

Jaka jest dziś wartość CryptoPeso (CRP)?
Aktualna cena CRP w USD wynosi 0.068938USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRP do USD?
Aktualna cena CRP w USD wynosi $ 0.068938. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CryptoPeso?
Kapitalizacja rynkowa dla CRP wynosi $ 1.59M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRP w obiegu?
W obiegu CRP znajduje się 23.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRP?
CRP osiąga ATH w wysokości 0.110133 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRP?
CRP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.062 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRP wynosi -- USD.
Czy w tym roku CRP pójdzie wyżej?
CRP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe CryptoPeso (CRP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

