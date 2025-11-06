Informacje o cenie CryptoPeso (CRP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.065451 $ 0.065451 $ 0.065451 Minimum 24h $ 0.069715 $ 0.069715 $ 0.069715 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.065451$ 0.065451 $ 0.065451 Maksimum 24h $ 0.069715$ 0.069715 $ 0.069715 Historyczne maksimum $ 0.110133$ 0.110133 $ 0.110133 Najniższa cena $ 0.062$ 0.062 $ 0.062 Zmiana ceny (1H) +1.15% Zmiana ceny (1D) +4.55% Zmiana ceny (7D) -10.74% Zmiana ceny (7D) -10.74%

Aktualna cena CryptoPeso (CRP) wynosi $0.068938. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRP wahał się między $ 0.065451 a $ 0.069715, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRP w historii to $ 0.110133, a najniższy to $ 0.062.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRP zmieniły się o +1.15% w ciągu ostatniej godziny, o +4.55% w ciągu 24 godzin i o -10.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CryptoPeso (CRP)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Podaż w obiegu 23.00M 23.00M 23.00M Całkowita podaż 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CryptoPeso wynosi $ 1.59M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRP w obiegu wynosi 23.00M, przy całkowitej podaży 23000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.59M.