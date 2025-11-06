GiełdaDEX+
Aktualna cena CryptoAutos to 0.00319841 USD. Śledź aktualizacje cen AUTOS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AUTOS łatwo w MEXC już teraz.

Cena CryptoAutos (AUTOS)

$0.00319841
$0.00319841
+28.00%1D
CryptoAutos (AUTOS) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie CryptoAutos (AUTOS) (USD)

Aktualna cena CryptoAutos (AUTOS) wynosi $0.00319841. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AUTOS wahał się między $ 0.002498 a $ 0.00333353, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AUTOS w historii to $ 0.07346, a najniższy to $ 0.00239245.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AUTOS zmieniły się o +0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +28.04% w ciągu 24 godzin i o -19.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CryptoAutos (AUTOS)

Obecna kapitalizacja rynkowa CryptoAutos wynosi $ 2.37M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AUTOS w obiegu wynosi 740.54M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.19M.

Historia ceny CryptoAutos (AUTOS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CryptoAutos do USD wyniosła $ +0.00070041.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CryptoAutos do USD wyniosła $ -0.0019439836.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CryptoAutos do USD wyniosła $ -0.0021905814.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CryptoAutos do USD wyniosła $ -0.008700898871962238.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00070041+28.04%
30 Dni$ -0.0019439836-60.77%
60 dni$ -0.0021905814-68.48%
90 dni$ -0.008700898871962238-73.12%

Co to jest CryptoAutos (AUTOS)

CryptoAutos is an innovative online platform designed for car dealers to list their vehicles for sale, enabling customers to purchase using digital assets. Our operations span across the EU and UK, ensuring a seamless experience for customers in these regions to buy cars with their preferred cryptocurrency. Since our launch, we've facilitated over $53 million in cryptocurrency sales, proving our presence in the market.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CryptoAutos (AUTOS)

Prognoza ceny CryptoAutos (w USD)

Jaka będzie wartość CryptoAutos (AUTOS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CryptoAutos (AUTOS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CryptoAutos.

Sprawdź teraz prognozę ceny CryptoAutos!

AUTOS na lokalne waluty

Tokenomika CryptoAutos (AUTOS)

Zrozumienie tokenomiki CryptoAutos (AUTOS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AUTOSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CryptoAutos (AUTOS)

Jaka jest dziś wartość CryptoAutos (AUTOS)?
Aktualna cena AUTOS w USD wynosi 0.00319841USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AUTOS do USD?
Aktualna cena AUTOS w USD wynosi $ 0.00319841. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CryptoAutos?
Kapitalizacja rynkowa dla AUTOS wynosi $ 2.37M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AUTOS w obiegu?
W obiegu AUTOS znajduje się 740.54M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AUTOS?
AUTOS osiąga ATH w wysokości 0.07346 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AUTOS?
AUTOS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00239245 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AUTOS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AUTOS wynosi -- USD.
Czy w tym roku AUTOS pójdzie wyżej?
AUTOS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AUTOS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

