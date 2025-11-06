Informacje o cenie CryptoAutos (AUTOS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.002498 $ 0.002498 $ 0.002498 Minimum 24h $ 0.00333353 $ 0.00333353 $ 0.00333353 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.002498$ 0.002498 $ 0.002498 Maksimum 24h $ 0.00333353$ 0.00333353 $ 0.00333353 Historyczne maksimum $ 0.07346$ 0.07346 $ 0.07346 Najniższa cena $ 0.00239245$ 0.00239245 $ 0.00239245 Zmiana ceny (1H) +0.70% Zmiana ceny (1D) +28.04% Zmiana ceny (7D) -19.71% Zmiana ceny (7D) -19.71%

Aktualna cena CryptoAutos (AUTOS) wynosi $0.00319841. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AUTOS wahał się między $ 0.002498 a $ 0.00333353, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AUTOS w historii to $ 0.07346, a najniższy to $ 0.00239245.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AUTOS zmieniły się o +0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +28.04% w ciągu 24 godzin i o -19.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CryptoAutos (AUTOS)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Podaż w obiegu 740.54M 740.54M 740.54M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CryptoAutos wynosi $ 2.37M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AUTOS w obiegu wynosi 740.54M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.19M.