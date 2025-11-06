GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Crypto Twitter to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Crypto Twitter to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CT

Informacje o cenie CT

Czym jest CT

Biała księga CT

Oficjalna strona internetowa CT

Tokenomika CT

Prognoza cen CT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Crypto Twitter

Cena Crypto Twitter (CT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CT do USD:

--
----
+1.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Crypto Twitter (CT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Crypto Twitter (CT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.002489
$ 0.002489$ 0.002489

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.80%

-17.58%

-17.58%

Aktualna cena Crypto Twitter (CT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CT w historii to $ 0.002489, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.80% w ciągu 24 godzin i o -17.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crypto Twitter (CT)

$ 24.36K
$ 24.36K$ 24.36K

--
----

$ 24.36K
$ 24.36K$ 24.36K

913.17M
913.17M 913.17M

913,167,884.903644
913,167,884.903644 913,167,884.903644

Obecna kapitalizacja rynkowa Crypto Twitter wynosi $ 24.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CT w obiegu wynosi 913.17M, przy całkowitej podaży 913167884.903644. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.36K.

Historia ceny Crypto Twitter (CT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Crypto Twitter do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Crypto Twitter do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Crypto Twitter do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Crypto Twitter do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.80%
30 Dni$ 0-31.28%
60 dni$ 0-37.25%
90 dni$ 0--

Co to jest Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Crypto Twitter (CT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Crypto Twitter (w USD)

Jaka będzie wartość Crypto Twitter (CT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Crypto Twitter (CT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Crypto Twitter.

Sprawdź teraz prognozę ceny Crypto Twitter!

CT na lokalne waluty

Tokenomika Crypto Twitter (CT)

Zrozumienie tokenomiki Crypto Twitter (CT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Crypto Twitter (CT)

Jaka jest dziś wartość Crypto Twitter (CT)?
Aktualna cena CT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CT do USD?
Aktualna cena CT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Crypto Twitter?
Kapitalizacja rynkowa dla CT wynosi $ 24.36K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CT w obiegu?
W obiegu CT znajduje się 913.17M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CT?
CT osiąga ATH w wysokości 0.002489 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CT?
CT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CT wynosi -- USD.
Czy w tym roku CT pójdzie wyżej?
CT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Crypto Twitter (CT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,254.66
$103,254.66$103,254.66

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,382.00
$3,382.00$3,382.00

-0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.01
$159.01$159.01

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,254.66
$103,254.66$103,254.66

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,382.00
$3,382.00$3,382.00

-0.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3215
$2.3215$2.3215

+1.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.01
$159.01$159.01

-0.94%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0943
$1.0943$1.0943

+0.83%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2024
$0.2024$0.2024

+304.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000451
$0.0000000451$0.0000000451

+198.67%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005515
$0.000005515$0.000005515

+192.10%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004558
$0.000000000000000000004558$0.000000000000000000004558

+107.08%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23651
$0.23651$0.23651

+86.56%