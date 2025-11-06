Informacje o cenie Crypto Twitter (CT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.002489$ 0.002489 $ 0.002489 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.80% Zmiana ceny (7D) -17.58% Zmiana ceny (7D) -17.58%

Aktualna cena Crypto Twitter (CT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CT w historii to $ 0.002489, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.80% w ciągu 24 godzin i o -17.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crypto Twitter (CT)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.36K$ 24.36K $ 24.36K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.36K$ 24.36K $ 24.36K Podaż w obiegu 913.17M 913.17M 913.17M Całkowita podaż 913,167,884.903644 913,167,884.903644 913,167,884.903644

Obecna kapitalizacja rynkowa Crypto Twitter wynosi $ 24.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CT w obiegu wynosi 913.17M, przy całkowitej podaży 913167884.903644. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.36K.