Aktualna cena Crypto Factor to 0.01182983 USD. Śledź aktualizacje cen CFR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CFR łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 CFR do USD:

$0.01184401
$0.01184401$0.01184401
+2.30%1D
Crypto Factor (CFR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Crypto Factor (CFR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01138198
$ 0.01138198$ 0.01138198
Minimum 24h
$ 0.01194607
$ 0.01194607$ 0.01194607
Maksimum 24h

$ 0.01138198
$ 0.01138198$ 0.01138198

$ 0.01194607
$ 0.01194607$ 0.01194607

$ 0.0402748
$ 0.0402748$ 0.0402748

$ 0.01086183
$ 0.01086183$ 0.01086183

+1.92%

+2.27%

-13.09%

-13.09%

Aktualna cena Crypto Factor (CFR) wynosi $0.01182983. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CFR wahał się między $ 0.01138198 a $ 0.01194607, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CFR w historii to $ 0.0402748, a najniższy to $ 0.01086183.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CFR zmieniły się o +1.92% w ciągu ostatniej godziny, o +2.27% w ciągu 24 godzin i o -13.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crypto Factor (CFR)

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Crypto Factor wynosi $ 1.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CFR w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.19M.

Historia ceny Crypto Factor (CFR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Crypto Factor do USD wyniosła $ +0.00026254.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Crypto Factor do USD wyniosła $ -0.0053701359.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Crypto Factor do USD wyniosła $ -0.0041088489.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Crypto Factor do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00026254+2.27%
30 Dni$ -0.0053701359-45.39%
60 dni$ -0.0041088489-34.73%
90 dni$ 0--

Co to jest Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Jaka będzie wartość Crypto Factor (CFR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Crypto Factor (CFR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Crypto Factor.

CFR na lokalne waluty

Zrozumienie tokenomiki Crypto Factor (CFR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CFRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Crypto Factor (CFR)

Jaka jest dziś wartość Crypto Factor (CFR)?
Aktualna cena CFR w USD wynosi 0.01182983USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CFR do USD?
Aktualna cena CFR w USD wynosi $ 0.01182983. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Crypto Factor?
Kapitalizacja rynkowa dla CFR wynosi $ 1.19M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CFR w obiegu?
W obiegu CFR znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CFR?
CFR osiąga ATH w wysokości 0.0402748 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CFR?
CFR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01086183 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CFR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CFR wynosi -- USD.
Czy w tym roku CFR pójdzie wyżej?
CFR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CFR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Crypto Factor (CFR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

