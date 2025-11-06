Informacje o cenie Crypto Factor (CFR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01138198 $ 0.01138198 $ 0.01138198 Minimum 24h $ 0.01194607 $ 0.01194607 $ 0.01194607 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01138198$ 0.01138198 $ 0.01138198 Maksimum 24h $ 0.01194607$ 0.01194607 $ 0.01194607 Historyczne maksimum $ 0.0402748$ 0.0402748 $ 0.0402748 Najniższa cena $ 0.01086183$ 0.01086183 $ 0.01086183 Zmiana ceny (1H) +1.92% Zmiana ceny (1D) +2.27% Zmiana ceny (7D) -13.09% Zmiana ceny (7D) -13.09%

Aktualna cena Crypto Factor (CFR) wynosi $0.01182983. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CFR wahał się między $ 0.01138198 a $ 0.01194607, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CFR w historii to $ 0.0402748, a najniższy to $ 0.01086183.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CFR zmieniły się o +1.92% w ciągu ostatniej godziny, o +2.27% w ciągu 24 godzin i o -13.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crypto Factor (CFR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Crypto Factor wynosi $ 1.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CFR w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.19M.