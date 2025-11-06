GiełdaDEX+
Aktualna cena Crumbcat to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CRUMB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRUMB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRUMB

Informacje o cenie CRUMB

Czym jest CRUMB

Oficjalna strona internetowa CRUMB

Tokenomika CRUMB

Prognoza cen CRUMB

Logo Crumbcat

Cena Crumbcat (CRUMB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CRUMB do USD:

$0.00033061
+12.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Crumbcat (CRUMB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Crumbcat (CRUMB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00263437
$ 0
-2.91%

+12.63%

-49.52%

-49.52%

Aktualna cena Crumbcat (CRUMB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRUMB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRUMB w historii to $ 0.00263437, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRUMB zmieniły się o -2.91% w ciągu ostatniej godziny, o +12.63% w ciągu 24 godzin i o -49.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crumbcat (CRUMB)

$ 330.57K
--
----

$ 330.57K
999.51M
999,507,725.103162
Obecna kapitalizacja rynkowa Crumbcat wynosi $ 330.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRUMB w obiegu wynosi 999.51M, przy całkowitej podaży 999507725.103162. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 330.57K.

Historia ceny Crumbcat (CRUMB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Crumbcat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Crumbcat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Crumbcat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Crumbcat do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+12.63%
30 Dni$ 0+28.09%
60 dni$ 0-33.42%
90 dni$ 0--

Co to jest Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Crumbcat (CRUMB)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Crumbcat (w USD)

Jaka będzie wartość Crumbcat (CRUMB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Crumbcat (CRUMB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Crumbcat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Crumbcat!

CRUMB na lokalne waluty

Tokenomika Crumbcat (CRUMB)

Zrozumienie tokenomiki Crumbcat (CRUMB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRUMBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Crumbcat (CRUMB)

Jaka jest dziś wartość Crumbcat (CRUMB)?
Aktualna cena CRUMB w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRUMB do USD?
Aktualna cena CRUMB w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Crumbcat?
Kapitalizacja rynkowa dla CRUMB wynosi $ 330.57K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRUMB w obiegu?
W obiegu CRUMB znajduje się 999.51M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRUMB?
CRUMB osiąga ATH w wysokości 0.00263437 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRUMB?
CRUMB zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRUMB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRUMB wynosi -- USD.
Czy w tym roku CRUMB pójdzie wyżej?
CRUMB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRUMB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:08 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

