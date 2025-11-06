Informacje o cenie Crumbcat (CRUMB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00263437$ 0.00263437 $ 0.00263437 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.91% Zmiana ceny (1D) +12.63% Zmiana ceny (7D) -49.52% Zmiana ceny (7D) -49.52%

Aktualna cena Crumbcat (CRUMB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRUMB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRUMB w historii to $ 0.00263437, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRUMB zmieniły się o -2.91% w ciągu ostatniej godziny, o +12.63% w ciągu 24 godzin i o -49.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crumbcat (CRUMB)

Kapitalizacja rynkowa $ 330.57K$ 330.57K $ 330.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 330.57K$ 330.57K $ 330.57K Podaż w obiegu 999.51M 999.51M 999.51M Całkowita podaż 999,507,725.103162 999,507,725.103162 999,507,725.103162

Obecna kapitalizacja rynkowa Crumbcat wynosi $ 330.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRUMB w obiegu wynosi 999.51M, przy całkowitej podaży 999507725.103162. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 330.57K.