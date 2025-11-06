Informacje o cenie CrowdStrike xStock (CRWDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 526.66 $ 526.66 $ 526.66 Minimum 24h $ 534.95 $ 534.95 $ 534.95 Maksimum 24h Minimum 24h $ 526.66$ 526.66 $ 526.66 Maksimum 24h $ 534.95$ 534.95 $ 534.95 Historyczne maksimum $ 559.32$ 559.32 $ 559.32 Najniższa cena $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 Zmiana ceny (1H) +0.02% Zmiana ceny (1D) -0.42% Zmiana ceny (7D) -2.35% Zmiana ceny (7D) -2.35%

Aktualna cena CrowdStrike xStock (CRWDX) wynosi $532.35. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRWDX wahał się między $ 526.66 a $ 534.95, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRWDX w historii to $ 559.32, a najniższy to $ 403.98.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRWDX zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.42% w ciągu 24 godzin i o -2.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CrowdStrike xStock (CRWDX)

Kapitalizacja rynkowa $ 236.10K$ 236.10K $ 236.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.24M$ 11.24M $ 11.24M Podaż w obiegu 443.50 443.50 443.50 Całkowita podaż 21,120.0 21,120.0 21,120.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CrowdStrike xStock wynosi $ 236.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRWDX w obiegu wynosi 443.50, przy całkowitej podaży 21120.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.24M.