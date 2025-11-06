Informacje o cenie CROTCH (CROTCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00554276 $ 0.00554276 $ 0.00554276 Minimum 24h $ 0.00626254 $ 0.00626254 $ 0.00626254 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00554276$ 0.00554276 $ 0.00554276 Maksimum 24h $ 0.00626254$ 0.00626254 $ 0.00626254 Historyczne maksimum $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 Najniższa cena $ 0.00461036$ 0.00461036 $ 0.00461036 Zmiana ceny (1H) -1.81% Zmiana ceny (1D) -7.19% Zmiana ceny (7D) -20.62% Zmiana ceny (7D) -20.62%

Aktualna cena CROTCH (CROTCH) wynosi $0.0055379. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CROTCH wahał się między $ 0.00554276 a $ 0.00626254, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CROTCH w historii to $ 0.01267094, a najniższy to $ 0.00461036.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CROTCH zmieniły się o -1.81% w ciągu ostatniej godziny, o -7.19% w ciągu 24 godzin i o -20.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CROTCH (CROTCH)

Kapitalizacja rynkowa $ 392.00K$ 392.00K $ 392.00K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Podaż w obiegu 70.72M 70.72M 70.72M Całkowita podaż 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CROTCH wynosi $ 392.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CROTCH w obiegu wynosi 70.72M, przy całkowitej podaży 400000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.22M.