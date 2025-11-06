GiełdaDEX+
Aktualna cena CROTCH to 0.0055379 USD. Śledź aktualizacje cen CROTCH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CROTCH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CROTCH

Informacje o cenie CROTCH

Czym jest CROTCH

Biała księga CROTCH

Oficjalna strona internetowa CROTCH

Tokenomika CROTCH

Prognoza cen CROTCH

Cena CROTCH (CROTCH)

Aktualna cena 1 CROTCH do USD:

$0.00554276
-6.60%1D
CROTCH (CROTCH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:15:26 (UTC+8)

Informacje o cenie CROTCH (CROTCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00554276
Minimum 24h
$ 0.00626254
Maksimum 24h

$ 0.00554276
$ 0.00626254
$ 0.01267094
$ 0.00461036
-1.81%

-7.19%

-20.62%

-20.62%

Aktualna cena CROTCH (CROTCH) wynosi $0.0055379. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CROTCH wahał się między $ 0.00554276 a $ 0.00626254, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CROTCH w historii to $ 0.01267094, a najniższy to $ 0.00461036.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CROTCH zmieniły się o -1.81% w ciągu ostatniej godziny, o -7.19% w ciągu 24 godzin i o -20.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CROTCH (CROTCH)

$ 392.00K
--
$ 2.22M
70.72M
400,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa CROTCH wynosi $ 392.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CROTCH w obiegu wynosi 70.72M, przy całkowitej podaży 400000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.22M.

Historia ceny CROTCH (CROTCH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CROTCH do USD wyniosła $ -0.000429352626181042.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CROTCH do USD wyniosła $ -0.0008134704.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CROTCH do USD wyniosła $ -0.0009422897.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CROTCH do USD wyniosła $ -0.002107461694597689.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000429352626181042-7.19%
30 Dni$ -0.0008134704-14.68%
60 dni$ -0.0009422897-17.01%
90 dni$ -0.002107461694597689-27.56%

Co to jest CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny CROTCH (w USD)

Jaka będzie wartość CROTCH (CROTCH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CROTCH (CROTCH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CROTCH.

Sprawdź teraz prognozę ceny CROTCH!

CROTCH na lokalne waluty

Tokenomika CROTCH (CROTCH)

Zrozumienie tokenomiki CROTCH (CROTCH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CROTCHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CROTCH (CROTCH)

Jaka jest dziś wartość CROTCH (CROTCH)?
Aktualna cena CROTCH w USD wynosi 0.0055379USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CROTCH do USD?
Aktualna cena CROTCH w USD wynosi $ 0.0055379. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CROTCH?
Kapitalizacja rynkowa dla CROTCH wynosi $ 392.00K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CROTCH w obiegu?
W obiegu CROTCH znajduje się 70.72M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CROTCH?
CROTCH osiąga ATH w wysokości 0.01267094 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CROTCH?
CROTCH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00461036 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CROTCH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CROTCH wynosi -- USD.
Czy w tym roku CROTCH pójdzie wyżej?
CROTCH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CROTCH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe CROTCH (CROTCH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

